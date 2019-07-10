Kadın yolcu, kendisini ikaz eden otobüs sürücüsüne saldırdı
1 saat önce
Çin'de bir belediye otobüsünde meydana gelen olayda, otobüs sürücüsü, inmek isteyen kadını, durağı beklemesi konusunda ikaz etti.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:06 Kaynak: DHA
Çin'de bir belediye otobüsünde meydana gelen olayda, otobüs sürücüsü, inmek isteyen kadını, durağı beklemesi konusunda ikaz etti. Sinirlenen kadın otobüs sürücüsüne saldırdı.
Olay, Henan
bölgesindeki Zhoukou şehrinde meydana geldi. Otobüs sürücüsü, inmek isteyen bir kadını durağı beklemesi konusunda ikaz edince, kadın sinirlerine hakim olamadı ve sürücüye saldırdı. Otobüs kamerasına yansıyan görüntülerde, kadının otobüs sürücüsüne elindeki pet şişeyi fırlattığı, daha sonra polisi arayan otobüs sürücüsünün elinden telefonunu almaya çalıştığı görüldü. Ardından, kadının sürücüye vurmaya başladığı ve hızını alamayarak sürücü koltuğuna çıkıp tekme attığı görüldü.
Ardından polis, kadını gözaltına aldı.
- Çin
Sinirlenen kadın yolcu otobüs şoförüne saldırdı! Metrobüs sapığı pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu: Üzerime geldiler, idrar oluştu ABD'de bulunan ünlü eğlence parkı Disneyland'da çıkan kavganın görüntüleri sosyal medyada olay oldu Ünlü spiker kadınların etek altından fotoğrafını çekerken yakalandı