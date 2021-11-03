Kadın yolcu, seyir halindeyken at yarışı izleyen taksiciyi kameraya aldı - Son Dakika

Geçtiğimiz Cumartesi günü Esenyurt'ta yaşanan olayda çocuğuyla birlikte taksiye binen bir kadın, taksi şoförünün seyir halinde at yarışı izlemeye başlamasıyla şoke oldu. Bir eliyle direksiyonu tutan şoför, diğer eliyle yatay hale getirdiği telefonda at yarışı izlemeye başladı.

MASKE DE DİKİZ AYNASINDA

Trafiği tehlikeye atan sürücünün, araçta yolcu varken kendi maske takmayıp dikiz aynasına maske takması ise ilginç bir görüntü oluşturdu. Bir süre trafikte böyle ilerleyen sürücü, herhangi bir kazaya sebebiyet vermeden yolcusunu indirdi.

Yaşanan anlar müşterinin kamerasına saniye saniye yansıdı.