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Kadın yolcunun beline sarılmış vaziyette 3 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Kadın yolcunun beline sarılmış vaziyette 3 kilogram eroin ele geçirildi

15.01.2022 11:42

Kadın yolcunun beline sarılmış vaziyette 3 kilogram eroin ele geçirildi Erzurum'da durdurulan yolcu otobüsünde kadın yolcunun beline sarılmış vaziyette 3 kilogram eroin yakalandı.

Kadın yolcunun beline sarılmış vaziyette 3 kilogram eroin ele geçirildi

ERZURUM - Erzurum'da durdurulan yolcu otobüsünde kadın yolcunun beline sarılmış vaziyette 3 kilogram eroin yakalandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce narkotik madde ile mücadele kapsamında; Erzurum- Erzincan karayolu üzerinde bulanan polis kontrol noktasında batı illerine uyuşturucu madde nakli yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalara istinaden Van- İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü durduruldu. Yapılan incelemelerde otobüs içerisinde bulunan Zennure A. İsimli şahsın beline sarılı vaziyette 3 kilogram 150 gram eroin eli geçirildi. Zennure A. ve beraberinde bulunan Abdulhekim A. İsimli şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadın yolcunun beline sarılmış vaziyette 3 kilogram eroin ele geçirildi
Kadın yolcunun beline sarılmış vaziyette 3 kilogram eroin ele geçirildi
Kadın yolcunun beline sarılmış vaziyette 3 kilogram eroin ele geçirildi

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Erzincan, Erzurum, Eroin, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadın yolcunun beline sarılmış vaziyette 3 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadın yolcunun beline sarılmış vaziyette 3 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika
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