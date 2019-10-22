Son Dakika Haberleri: Kadın yolcunun raylara düşmesi
Son Dakika Güncel Kadın yolcunun raylara düşmesi

Kadın yolcunun raylara düşmesi

6 dakika önce

Şişli Metro İstasyonu'nda, raylara düşerek hayatını kaybeden kadının cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kadın yolcunun raylara düşmesi, System.String[]

Şişli Metro İstasyonu'nda, raylara düşerek hayatını kaybeden kadının cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişli İstasyonu'nda, bir kadının rayların üzerine düştüğü ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, trenin çarpması sonucu ağır yaralanan Gizem Y'nin (22) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay nedeniyle bir süre aksayan M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki seferler de normale döndü.

Metro İstanbul'dan duyuru

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan duyuruda ise M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Mecidiyeköy/Şişli istasyonunda bir vatandaşın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Osmanbey-Levent istasyonları arasında hizmet verilemediği ve Mecidiyeköy/Şişli ve Gayrettepe istasyonlarının işletmeye kapatıldığı, daha sonra seferlerin normale döndüğü ifade edildi.

Hacıosman, Adli Tıp, Şişli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 04:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şişli-Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda intihar girişimi (1)
İstanbul'da metroda bir kadın raylara atlayarak intihar etti Fransa Ulusal Birlik Partisi Lideri Le Pen, Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması çağrısı yaptı Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sıromolotov: Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal ediyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 16:30:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadın yolcunun raylara düşmesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]