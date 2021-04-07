Kadın yolcusunu taciz ettiği gerekçesiyle yargılanan minibüs şoförünün davası karara bağlandı - Son Dakika

Kadın yolcusunu taciz ettiği gerekçesiyle yargılanan minibüs şoförünün davası karara bağlandı

07.04.2021 11:53
Kadın yolcusunu taciz ettiği gerekçesiyle yargılanan minibüs şoförünün davası karara bağlandı, System.String[]

Topkapı'ya gitmek için minibüse binen kadını aracından indirmeyip telefon numarasını alarak mesaj gönderdiği gerekçesiyle yargılanan minibüs şoförüne, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "cinsel taciz" suçundan verilen ceza hükmünün açıklanması geriye bırakıldı.

Topkapı'ya gitmek için minibüse binen kadını aracından indirmeyip telefon numarasını alarak mesaj gönderdiği gerekçesiyle yargılanan minibüs şoförüne, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "cinsel taciz" suçundan verilen ceza hükmünün açıklanması geriye bırakıldı.

Bakırköy 54. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık İzzet A., müşteki Nodira M. ve tarafların avukatları katıldı.

Müşteki Nodira M'nin avukatı, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Sanık İzzet A. da önceki savunmalarını tekrar etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık İzzet A'yı "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, bu ceza hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.

Sanık İzzet A'yı müşteki Nodira M'ye karşı "cinsel taciz" suçundan 90 gün adli para cezasına çarptıran mahkeme, sanığın eylemini elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlediğinden bunu 135 gün adli para cezasına yükseltti.

Mahkeme, sanığın yargılama sürecindeki iyi halini dikkate alarak, 112 gün adli paraya indirdiği cezayı, günlüğü 20 liradan 2 bin 240 liraya çevirdi. Mahkeme sanık hakkındaki bu ceza hükmünün açıklanmasını da geriye bıraktı.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Nodira M'nin 28 Temmuz 2020'de Topkapı'ya gitmek için sanık İzzet A'nın kullandığı minibüse bindiği anlatılmıştı.

İddianamede, minibüsle bir süre kendi güzergahında ilerleyen sanığın, daha sonra Esenler'deki otogara vardığı ve burada araç içerisinde sadece müştekinin kaldığı belirtilmişti. İddianamede, müştekinin Topkapı'ya gideceğini ve kendisini neden otogara götürdüğünü sorması üzerine sanığın, "Ben seni yanlış anladım, seni yanlış getirdim, yol paranı geri veririm, ben seni geri götürürüm, Topkapı minibüsüne bindiririm." dediği aktarılmıştı.

Minibüsün hareket etmesi üzerine sanığın müştekiyle konuşmaya çalıştığı, konuşmadan rahatsız olan kadının, sanık İzzet A'ya minibüsten inmek istediğini söylediği kaydedilmişti.

Müşteki Nodira M.'nin evli olduğunu söylediği İzzet A.'nın ısrarla telefon numarasını istediği ve kapıyı açmayarak inmesini engellediği anlatılan iddianamede, telefon numarasını alan sanığın daha sonra müştekiye mesaj gönderdiği belirtilmişti.

İddianamede, sanık İzzet A.'nın "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "cinsel taciz" suçlarından 1 yıl 9 aydan 9 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

Mahkeme, Topkapı, Minibüs, Taciz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadın yolcusunu taciz ettiği gerekçesiyle yargılanan minibüs şoförünün davası karara bağlandı - Son Dakika


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