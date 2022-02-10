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Kadın yolcuyu araçtan atan taksici yakalandı - Son Dakika

Kadın yolcuyu araçtan atan taksici yakalandı

10.02.2022 11:10
Kadın yolcuyu araçtan atan taksici yakalandı

Bağcılar'da çıkan tartışmada kadın müşteriyi taksiden atan sürücü yakalandı.

Bağcılar'da çıkan tartışmada kadın müşteriyi taksiden atan sürücü yakalandı. Çalışma izninin bittiği belirlenen sürücüye bin 823TL para cezası kesilirken, "Ticari Araç Kullanma Belgesi" de iptal edildi.

Bağcılar'da taksiye binen iki kadın ile sürücü arasında kısa mesafe tartışması yaşamış, taksici, tartıştığı kadın yolcuyu kolundan tutarak araçtan atmıştı. Görüntüler yapılan çalışmada 34 TFJ 67 plakalı ticari taksi şoförünün Cabir Ç. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde belediye sınırları dahilinde yolcu taşıdığı belirlenen Cabir Ç.'ya, bin 823TL idari para cezası uygulanırken 34 TFJ 67 plakalı araç 3 gün süre ile trafikten men edildi. Ayrıca Cabir Ç.'nin "Ticari Araç Kullanma Belgesi"nin de iptal edildiği ifade edildi. - İSTANBUL

Kadın yolcuyu araçtan atan taksici yakalandı

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Para Cezası, Bağcılar, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadın yolcuyu araçtan atan taksici yakalandı - Son Dakika


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