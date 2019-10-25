Son Dakika Haberleri: Kadın yolcuyu korumak isterken otobüs sürücüsünden dayak yedi
Son Dakika Güncel Kadın yolcuyu korumak isterken otobüs sürücüsünden dayak yedi

Kadın yolcuyu korumak isterken otobüs sürücüsünden dayak yedi

1 saat önce

Kadın yolcuyu korumak isterken otobüs sürücüsünden dayak yediRusya, (DHA)- Rusya'da otobüs sürücüsüyle tartışan kadın yolcuyu korumak isteyen adam, sürücü tarafından darp edildi.

Kadın yolcuyu korumak isterken otobüs sürücüsünden dayak yedi

Rusya, (DHA)- Rusya'da otobüs sürücüsüyle tartışan kadın yolcuyu korumak isteyen adam, sürücü tarafından darp edildi. O anları, kadın yolcu telefonuyla kaydetti.

Olay, Rusya'nın Ufa şehrinde meydana geldi. Otobüse binen Anna isimli kadın, bilet ödemesini kredi kartıyla yaptı. Fişe baktığında otobüs bileti fiyatından daha fazla bir miktarda çekim yapıldığını gören kadın, sürücüye durumu bildirdi. Sürücünün durumu kabullenmemesiyle tartışma büyüdü ve sürücü kadına hakaret etmeye başladı. Bu sırada kadın yolcuyu koruyan adam da tartışmaya katıldı. Sonrasında otobüs sürücüsü otobüsü durdurdu ve kadın yolcuyu korumaya çalışan adama saldırmaya başladı. Bir süre otobüsün içinde devam eden kavganın sonunda, otobüs sürücüsü adamı otobüsten dışarıya attı.

Görüntülerde, otobüsün sürücüsü ve otobüsün plakası çok net bir biçimde görüntülendi ve polis sürücü hakkında soruşturma başlattı.

Kadın yolcuyu korumak isterken otobüs sürücüsünden dayak yedi

Rusya, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:22 Kaynak: DHA
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