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KADIN YOLCUYU TAKSİDEN İNDİREN TAKSİCİNİN BELGESİ İPTAL EDİLDİ - Son Dakika

KADIN YOLCUYU TAKSİDEN İNDİREN TAKSİCİNİN BELGESİ İPTAL EDİLDİ

10.02.2022 11:28

BAĞCILAR'da, taksi şoförü ile iki kadın yolcu arasında çıkan tartışmanın ardından taksi şoförü, tartıştığı kadını kolundan tutup aşağı indirdi.

BAĞCILAR'da, taksi şoförü ile iki kadın yolcu arasında çıkan tartışmanın ardından taksi şoförü, tartıştığı kadını kolundan tutup aşağı indirdi. O anların cep telefonu kamerasına yansımasının ardından kimliği tespit edilen taksi şoförü Cabir Ç.'nin yolcu taşıma ruhsatı süresinin bittiği halde çalışmaya devam ettiği anlaşıldı. 'Ticari Araç Kullanma Belgesi' iptal edilen Cabir Ç.'ye para cezası kesildi.

Olay, geçen Çarşamba Bağcılar 100. Yıl Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre; iki kadın, yağmurlu havada uzun süre taksiye binmek için bekledi. Bir süre sonra bir taksiye binen kadın müşteriler, taksiciye gitmek istedikleri yeri söyledi. Bunun üzerine taksici, yolculuk mesafenin yakın olduğu gerekçesiyle iki kadını indirmek istedi. Kadın müşteriler de bulundukları yerin tehlikeli olduğunu söyleyerek taksiciden aracı yolun sağında durdurmasını istedi. Taksicinin bulundukları yerde inmelerini söylemesi üzerine iki taraf arasındaki tartışma büyüdü. Tartıştığı kadın müşterinin bağırması üzerine sinirlenen taksici, aracın arka kapısını açarak kadını indirdi. Taksici ile tartışan kadın müşteri, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

TİCARİ ARAÇ KULLANMA BELGESİ İPTAL EDİLDİ

Görüntülerin yayınlanması üzerine harekete geçen polis ekipleri, taksi şoförünün kimliğini tespit etti. Ekiplerin sorgulamasında, Cabir Ç. isimli taksi şoförünün belediye tarafından verilen çalışma ruhsatının süresinin bittiği anlaşıldı. Bu kapsamda, Cabir Ç.'ye bin 823 lira idari para cezası uygulandı. 34 TFJ 67 plakalı araç ise 3 gün süre ile trafikten men edildi. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından taksi şoförünün Ticari Araç Kullanma Belgesi iptal edildi.

KADIN YOLCUYU TAKSİDEN İNDİREN TAKSİCİNİN BELGESİ İPTAL EDİLDİ
KADIN YOLCUYU TAKSİDEN İNDİREN TAKSİCİNİN BELGESİ İPTAL EDİLDİ
KADIN YOLCUYU TAKSİDEN İNDİREN TAKSİCİNİN BELGESİ İPTAL EDİLDİ

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Para Cezası, Bağcılar, Tragger, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KADIN YOLCUYU TAKSİDEN İNDİREN TAKSİCİNİN BELGESİ İPTAL EDİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: KADIN YOLCUYU TAKSİDEN İNDİREN TAKSİCİNİN BELGESİ İPTAL EDİLDİ - Son Dakika
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