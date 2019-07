'Kadın Yöneticiler Cam Tavanı Kırıyor' projesi sınırları aştı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi yürütücülüğünde Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ruhi Sarpkaya koordinatörlüğünde gerçekleştirilen "Kadın Yöneticiler Cam Tavanı Kırıyor" (Breaking the Glass Ceiling for Women Administrators) adlı ERASMUS Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklık Projesi, 18-20 Eylül 2019 tarihlerinde Çekya'nın başkenti Prag'da gerçekleştirilecek paylaşım etkinliğine seçildi.



18-20 Eylül 2019 tarihlerinde Prag'da gerçekleştirilecek olan etkinliğe projeyi temsilen Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ruhi Sarpkaya ve Eğitim Bilimleri Öğretim Elemanı Arş. Gör. Tahir Yılmaz katılacak. Prag'da gerçekleştirilecek etkinliğin ana teması ve amacı, halihazırda devam eden projelerin paylaşımı ve yeni proje fikirlerinin üretilmesini sağlamak ve bu yolla bilgi paylaşımı ve yeni ortaklık girişimlerine imkan sağlamak olarak ifade edildi. 2 gün sürecek etkinlikte ERASMUS projelerinin tanıtımı, iyi örnek olarak seçilen projelere ilişkin bilgilendirmeler, proje yönetimine yönelik paylaşımlar, çalıştaylar ve proje fikirlerinin paylaşımı gibi etkinlikler gerçekleştirilecek.



"Aydınlı kadın okul yöneticileri Cam Tavanı Kırıyor"



Projenin 3'üncü fikri çıktısı olan "Cam Tavan Mentorluk Eğitim Programı" kapsamında Aydın'daki eğitim kurumlarında görev yapan kadın yöneticilere yönelik düzenlenen "Cam Tavan Mentorluk Eğitimi" ADÜ, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aydın Kültürel Gelişim Derneği koordinatörlüğünde, Aydın My Kolej'de gerçekleştirildi.



Üç gün süren eğitime, Aydın ve ilçelerindeki eğitim kurumlarında çalışan kadın yöneticiler katıldı. Mentorluk eğitiminde kadın yöneticilerin yöneticilik becerilerini güçlendirmeye ve mentorluk becerilerini geliştirmeye yönelik bilgiler paylaşıldı. Proje, kadın okul yöneticilerinin, yönetici olmak ya da kariyerinde yükselmek konusunda diğer kadın yöneticilere ya da kadın öğretmenlere mentorluk yapması ve böylece kadınların önündeki cam tavan engellerini kaldırmaya yardımcı olmayı amaçlıyor.



Eğitimler sonunda katılımcılara başarı belgelerinin verilmesinin ardından, mentorluk sürecinde kullanabilecekleri ve proje kapsamında hazırlanan kitaplar hediye edildi. Projenin bundan sonraki sürecinde kadın yöneticiler sahaya inerek mentorluk sürecini gerçekleştirecek. Bu kapsamda ilerleyen dönemde mentorluk izleme ve değerlendirme çalışmaları gerçekleştirilecek.



Mentorluk eğitimi kapsamında daha önceden Cam Tavan Farkındalık Eğitimine katılan kadın yöneticiler arasından seçilen 65 yöneticiye projenin 3'üncü fikri çıktısı kapsamında "Zaman Yönetimi, "Karar Verme ve Problem Çözme", "İletişim ve Güdüleme", "Yöneticilik Eğitimi", "Toplumsal Cinsiyet ve Cam Tavan" ve "Mentorluk Becerileri" konularında eğitimler verilmişti.



Cam Tavan 5. Ulusötesi Proje Toplantısı Portekiz'de gerçekleştirildi



Aydın'da düzenlenen proje açılış toplantısının ardından Almanya, İtalya ve İspanya'da gerçekleştirilen ulusötesi toplantıların beşincisi, 17-18 Temmuz 2019 tarihlerinde Portekiz'in Braga kentinde düzenlendi. Toplantıya ADÜ'den Prof. Dr. Ruhi Sarpkaya, Doç. Dr. Pınar Yengin Sarpkaya, Arş. Gör. Burcu Altun ve Arş. Gör. Tahir Yılmaz proje ekibini temsilen katıldı. İki gün süren toplantıda öncelikle Nisan ayından bu yana proje kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerin değerlendirilmesi yapıldı. Bu çerçevede projenin yönetim süreci, bütçesi ve yaygınlaştırma faaliyetleri ile ilgili olarak ortaklar sunumlarını paylaştılar ve paylaşımlar üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. Daha sonra projenin 2'inci fikri çıktısı olan Cam Tavan Eğitim Programının gerçekleştirilme sürecinin değerlendirilmesi yapıldı. Projenin 3'üncü fikri çıktısı olan Cam Tavan Mentorluk Eğitimi kapsamında gerçekleştirilen mentorluk eğitimlerinin değerlendirilmesi yapılarak ilerleyen süreçte gerçekleştirilecek mentorluk sürecine ilişkin uygulamalar üzerinde tartışmalar yürütüldü. Bu kapsamda ilerleyen aylarda proje ortağı ülkelerde, kadın eğitim yöneticileri mentorluk çalışmaları yürütecek.



Projenin kapanış toplantısının Kasım 2019'da Proje Yürütücüsü olan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde Aydın'da gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.



Aralık 2019'da sona erecek projenin yürütücüsü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, diğer ortaklar ise Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aydın Kültürel Gelişim Derneği, Education Mobility Grid (Almanya), Bragamob (Portekiz), CEIPES (İtalya) ve AMICS (İspanya) olmak üzere yedi ortağı bulunyor. İki yıl sürecek projenin toplam bütçesi ise 170 bin 240 euro. - AYDIN

