Kadın Yöneticiler Cam Tavanı Kırıyor Projesi kapanış toplantısı gerçekleştirildi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi, Eğitim bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ruhi Sarpkaya tarafından yürütülen Kadın Yöneticiler Cam Tavanı Kırıyor (2017-1-TR01-KA204-045966) adlı ERASMUS+ Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklık Projesi'nin altıncı ulusötesi toplantısı olan kapanış toplantısı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.



İki gün süren toplantının birinci gününde ortaklar, 5. Ulusötesi Proje Toplantısı'ndan bu yana gerçekleştirdikleri etkinlikleri paylaştı. Bu çerçevede her ortak projeye ve projenin yaygınlaştırılması sürecine ilişkin gerçekleştirilen etkinlikler tanıtıldı. Bu aşamada ortaklar; kurum içinde ve dışında ne gibi yaygınlaştırma faaliyetleri gerçekleştirdiklerini, projeyi hangi platformlarda duyurduklarını, bütçelerini nasıl kullandıklarını örneklerle sundu. Her ortak, projenin devam eden mentorluk süreci ile ilgili bir bilgilendirme sunumu yaptı. Bu kapsamda daha önce projenin üçüncü fikri çıktısı kapsamında yetiştirilen mentorların mentilerine nasıl rehberlik ettiklerine, bu süreçte onlarla ne gibi paylaşımlarda bulunduklarına ilişkin hazırlamış oldukları raporlar değerlendirildi. Projenin iki yıllık sürecinin değerlendirildiği oturumda, projenin güçlü ve zayıf yanları, fırsatları ve tehditleri masaya yatırıldı. Projenin fikri çıktıları ve bu çıktıların etkileri üzerinde paylaşımlarda bulunuldu. Daha sonra projenin yönetimi ile ilgili olarak yapılan değerlendirmeler çerçevesinde proje bütçesi, proje yaygınlaştırma faaliyetleri, projenin yaygın etki çalışmaları, ulusötesi toplantılar ve tüm etkinliklerin belgeleri üzerinde bilgilendirmeler ve değerlendirmeler yapıldı.



2 yıl süren projenin uygulama süreci Aralık 2019'da tamamlanacak ve proje sonuç raporu Türkiye Ulusal Ajansı'na sunulacak. - AYDIN