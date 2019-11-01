Son Dakika Haberleri: Kadın Yönetim Kurulu Üyeleri iş birliği yemeğinde bir araya geldi
Son Dakika Spor Kadın Yönetim Kurulu Üyeleri iş birliği yemeğinde bir araya geldi

Kadın Yönetim Kurulu Üyeleri iş birliği yemeğinde bir araya geldi

6 saat önce

Süper Lig Kulüpleri Kadın Yönetim Kurulu Üyeleri, iş birliği yemeği dün Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleşti.

Kadın Yönetim Kurulu Üyeleri iş birliği yemeğinde bir araya geldi, System.String[]

Süper Lig Kulüpleri Kadın Yönetim Kurulu Üyeleri, iş birliği yemeği dün Ali Sami Yen Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleşti.


Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Dilek Kutlu ve Banu Vahapoğlu Akgün ev sahipliğinde düzenlenen yemeğe Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Nazlı Ercan, Göztepe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Eda Fesci ve Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Eda Lermi Zorer katıldı.


Cumhuriyetin kuruluş haftasında gerçekleştirilen toplantı gündeminde 'Kadın Hakları' konusunda dünya lideri olan Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden yürümek, Türkiye'de ve Türk sporunda kadının hak ettiği şekilde yerini konumlandırmaya katkı sağlama konuları görüşüldü.


İlk kez bir araya gelen yönetim kurulu üyeleri sporun birleştirici ve tatlı bir rekabet olduğu konusuna özellikle parmak basmak istediklerini belirttiler. İlerleyen günlerde ortak projeler üretmek üzere iş birliği içinde bir araya gelmeye devam edeceklerini vurguladılar.


Türk kadınına Sporu 3 Y (Yap, Yönet, Yaşat) sloganıyla seslenen üyeler Türkiye ve dünyada Türk kadınının sesini duyuracakları mesajını verdiler. - İSTANBUL

Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:33 Kaynak: İHA
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