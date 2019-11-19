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Kadın Yönetmenler Festivali başlıyor

6 saat önce

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalarıyla rol model olan Çankaya Belediyesi, "Kadın Yönetmenler Festivali" düzenliyor.

Kadın Yönetmenler Festivali başlıyor, System.String[]

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalarıyla rol model olan Çankaya Belediyesi, "Kadın Yönetmenler Festivali" düzenliyor.


Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalarıyla rol model olan Çankaya Belediyesi, kadın yönetmenlerin seslerini filmleriyle duyurabilmeleri amacıyla Kadın Yönetmenler Festivali düzenliyor. Bu yıl ilk kez düzenlenen Sinemazon Kadın Sinema Yönetmenleri Festivali 18-22 Ocak 2020 tarihleri arasında Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde sinemaseverlerle buluşacak. Farklı geçmişlerden, deneyimlerden ve kariyerlerden amatör ya da profesyonel kadın yönetmenlere sanatlarını ve kendi anlatım dillerini, meselelerini, çözümlerini sunmaları için bir forum alanı sunmayı hedefleyen festival kapsamında, söyleşiler, atölyeler, seyircilerle yönetmenleri bir araya getirecek etkinlikler de yer alacak.


Senaryo yazım özendirme


Festival kapsamında düzenlenen "Senaryo Yazım Özendirme" yarışmasına katılmak için ise 31 Aralık 2019'a kadar başvuru yapmak yeterli olacak. Festival ve yarışmaya ilişkin ayrıntılı bilgi sinemazon.org/tr adresinde yer alıyor. - ANKARA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:35 Kaynak: İHA
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