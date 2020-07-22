Kadın zabıtaya küfür ve fiziki saldırı iddiası dayakla bitti...O anlar kamerada - Son Dakika

Kadın zabıtaya küfür ve fiziki saldırı iddiası dayakla bitti...O anlar kamerada

Zabıtalar seyyar satıcıyı sokak ortasında darp etti

Kadın zabıtaya küfür ve fiziki saldırdığı gerekçesiyle diğer zabıtalar tarafından dövülen seyyar satıcının görüntüleri sosyal medyada tepki çekti

Olayla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı soruşturma açıldığını bildirdi

ANTALYA - Antalya'da kadın zabıtaya küfür ve fiziki saldırıda bulunduğu gerekçesiyle seyyar satıcı diğer zabıtalar tarafından sokak ortasında dövüldü. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler büyük tepki çekerken, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Olay, bugün 19.30 saatlerinde kentin en işlek caddelerinden 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denetleme yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ile meyve satan bir seyyar satıcı arasında kadın zabıta memuruna küfür ve fiziki saldırıda bulunduğu gerekçesiyle sözlü tartışma yaşandı. Ardından 4 kişilik bir zabıta gurubu satıcıyı tartaklamaya başladı. Çevredeki vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıyan olayda, bir zabıta memurunun ise duvara yasladığı seyyar satıya kafa attığı ve ardından satıcının acı içerisinde bağırdığı görüldü.

Muhittin Böcek: "Kabul edilemez"

Sosyal medyada tepkiye yol açan görüntüler sonrası Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek bir açıklama yaptı. Böcek, konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirterek, "Kadın zabıta memurumuza küfürlü ve fiziki saldırıda bulunan seyyar satıcıyı engellemek için dahi olsa zabıta memurlarımızın şiddet olayına karışmış olması kabul edilemez. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." Dedi.