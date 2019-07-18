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Kadına aracın çarptığı anlar güvenlik kamerasında

50 dakika önce

Denizli'de meydana gelen trafik kazasında 52 yaşındaki kadın, geri geri manevra yaparken kendisine çarpan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kadına aracın çarptığı anlar güvenlik kamerasında, System.String[]
Denizli'de meydana gelen trafik kazasında 52 yaşındaki kadın, geri geri manevra yaparken kendisine çarpan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazanın gerçekleştiği anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, kaza öğle saatlerinde Denizli Devlet Hastanesi önünde gerçekleşti. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 03 AL 560 plakalı hafif ticari araç geri geri manevra yaparken karşıdan karşıya geçmek isteyen Ergül Değirmencioğlu (52) isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın, sürücünün kendini son anda fark etmesi sonucu aracın altında kalmaktan kurtuldu. Yaralı kadına ilk müdahaleyi ise çevredekiler yaptı. Ardından kadın ambulans ile hemen yanı başındaki hastaneye kaldırıldı. Hafif şekilde yaralanan kadın tedavisinin ardından taburcu edildi.

Yaşanan kaza anı anbean güvenlik kameralarına yansırken, kaza ile ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - DENİZLİ
Denizli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:39 Kaynak: İHA
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