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KADINA BIÇAKLI ŞİDDETİ DHA MUHABİRLERİ ÖNLEDİ - Son Dakika

KADINA BIÇAKLI ŞİDDETİ DHA MUHABİRLERİ ÖNLEDİ

30.06.2021 12:06

muhabirleri Derya Evren ile İsmail Hakkı Seymen kurtardı.

muhabirleri Derya Evren ile İsmail Hakkı Seymen kurtardı. Tolgahan T.'nin belinden bıçağı alıp kendisini sakinleştirmeye çalışan Derya Evren, S.K.'yi polis gelene kadar DHA'nın otomobiline bindirerek korudu. Polis, Tolgahan T.'yi gözaltına alırken, DHA muhabirleri olayla ilgili olarak polis merkezinde ifade verdi.

Bursa'da yaşayan, S.K., 7 yıl önce tanıştığı ve 5 yıldır birlikte yaşadığı, 2 çocuğunun babası Tolgahan T.'yi, gördüğü şiddet nedeniyle terk etmeye karar verdi. Çocuklarını, Tolgahan T.'nin annesine bırakan S.K., cep telefonu numarasını değiştirip, Nilüfer'deki Görükle Mahallesi'nde bir evde yaşamaya başladı. Bir süre sonra S.K.'nin oturduğu evi öğrenen Tolgahan T., kadını rahatsız etmeye başladı. S.K., polise gidip, şikayetçi oldu. Bunun üzerine savcılık, Tolgahan T. hakkında, uzaklaştırma kararı verdi.

KADINI BIÇAK ZORUYLA TAKSİYE BİNDİRDİ

Uzaklaştırma kararına rağmen, dün saat 14.00 sıralarında Görükle Mahallesi'ne giden Tolgahan T., S.K.'nin evine zorla girdi. Burada ikili arasında tartışma çıktı. Tolgahan T., darbettiği S.K.'yi mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile tehdit edip, taksiye bindirdi. Taksi sürücüsüne annesinin Akçağlayan Mahallesi'ndeki adresini tarif eden Tolgahan T., söz konusu adrese gelince, S.K.'yi indirmeye çalıştı. S.K. direnince, ikili arasında yeniden tartışma çıktı.

DHA MUHABİRLERİ MÜDAHALE ETTİ

Bu sırada caddeden geçen DHA muhabirleri Derya Evren ve İsmail Hakkı Seymen, Tolgahan T.'nin belindeki bıçağı fark etti. Bunun üzerine otomobillerinden inip, olaya müdahale eden muhabirlerden Derya Evren, önce S.K.'yi taksiden indirdi, ardından da Tolgahan T.'nin belindeki bıçağı aldı. Bu sırada İsmail Hakkı Seymen de yaşananları görüntüledi. Evren, Tolgahan T.'nin zarar vermesini engellemek için S.K.'yi kendi kullandıkları otomobile bindirdi.

GÖRÜNTÜLENDİĞİNİ ANLAYINCA TEHDİT ETTİ

Görüntülendiğini fark eden Tolgahan T., kameraman İsmail Hakkı Seymen'e, Bak senin ayaklarını kırarım diyorum anlamıyor musun diyerek tehditler yağdırdı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine kısa sürede adrese gelen polis, başka suçtan aranması olduğu öğrenilen Tolgahan T.'yi gözaltına aldı. Derya Evren, saldırganın belinden aldığı ekmek bıçağını görevlilere teslim etti. Taraflar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

'7 KEZ ŞİKAYET ETTİM '

Olaydan sonra başından geçenleri anlatan S.K., daha önce darbedildiği için 7 kez şikayetçi olduğunu vurgulayarak, Ancak 7 kere de sadece ifadesi alınıp serbest bırakıldı. Hiçbir davası bile görülmedi. Sadece uzlaştırmacılarla görüşülüp dosyalar kapatıldı fakat ben bu süre içinde sürekli darbedilmeye, sürekli tehdit edilmeye, sürekli hakarete maruz kalmaya devam ettim. En son bugün defalarca değiştirdiğim adresime ve defalarca değiştirdiğim telefona ulaşarak evime zorla girdi ve beni darbetti. Beni taciz etmeye çalıştı ve bıçakla tehdit ederek taksiye bindirdi. Taksiden kaçmaya çalışırken basın mensuplarının yardımıyla elinden kurtuldum. Kurtulduğumda yüzüm, gözüm morarmış haldeydi. Parmağım ve burnum kırık, alnımda, gözümde aşırı derecede morluklar var dedi.

'BUGÜN DEĞİL AMA BİR GÜN SENİ MUTLAKA ÖLDÜRECEĞİM'

Bu benim ilk darbedilişim ve ölüm tehditleri alışım değil diyen S.K., can güvenliğinin tehlikede olduğunu ifade ederek, Gerek mesaj yoluyla gerekse kapılarımı kırarak geldiği evimde, 'Bugün değil ama bir gün seni mutlaka öldüreceğim' diyerek tehditler yağdırıyor. Yetkililerden artık buna 'dur' demelerini rica ediyorum. Çünkü, bir kadına yardım edilmesi için o kadının illa ölmesi gerekmiyor. Ben ölmeden bana yardım edin çünkü benim biri boşandığım ilk eşimden olmak üzere 3 çocuğum var. Bu çocuklar annesiz kalsın istemiyorum. Ben annesiz babasız büyüdüm. Yuvada büyüdüm. Bu yüzden çocuklarım da aynı acıyı çeksin istemiyorum. Yetkililere yalvarıyorum bize yardım etsinler. Bu adamın tutuklanması için ne gerekiyorsa yapılsın çünkü benim can güvenliğim yok, can güvenliğim tehlikede diye konuştu.

Bu arada, polisteki sorgusu devam eden Tolgahan T.'nin, 6 suçtan adliyeye çıkartılacağı öğrenildi.

'DHA MUHABİRLERİ OLARAK ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜNE KARŞIYIZ'

S.K.'yi Tolgahan T.'den kurtaran DHA muhabiri Derya Evren, basın çalışanı olarak özellikle kadına karşı şiddete her zaman hassas yaklaştıklarını, olay sırasında vicdanının sesini dinlediğini söyledi. Evren, S.K.'yi yoldan geçerken gördüklerini belirterek, İlk başta ne olduğunu anlamaya çalıştık ama daha sonra şüphelinin belinde bıçak olduğunu fark ettim. Kadının darbedilmesine gönlüm elvermeyince işi bırakıp olaya müdahale etmeye çalıştım. Kadını taksiden çıkarmaya çalıştım. Bu sırada adamın belindeki bıçak hala duruyordu. Kadını çıkardıktan sonra da şüphelinin belindeki bıçağı aldım. Kameraman arkadaşım Seymen de olası saldırıya karşı kamu adına görüntü çekti. Bugün saldırganın, kadını belki de katletmesini önledik, 10 dakika sonra gitmiş olsaydık belki de ona şahitlik edecektik. Biz DHA muhabirleri olarak elbette şiddetin her türlüsüne karşıyız ama özellikle kadına şiddetin önünde durmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız dedi.

'KADINLARA SES OLMAK ADINA GÖRÜNTÜ ÇEKTİM'

Olayı anlatan İsmail Hakkı Seymen de diğer kadınlara da ses olmak adına görüntü çektiğini belirterek şunları söyledi

Derya araçtan inip, kadını taksiden indirerek kurtardı ardından da şahsın belindeki bıçağı aldı. Ben de bu sırada polis ekiplerine haber verdim ve olayı görüntülemeye başladım. Derya kadını kurtarırken bir taraftan da bu olayın diğer kadınlara da ses olması gerekiyordu. Biz DHA muhabirleri kurumumuzun da politikası olarak, şiddet ve özellikle kadına şiddet konularında çok hassas davranıyoruz. Ben olayı görüntülediğim sırada şahıs sinkaflı kelimelerle beni tehdit etti, bacaklarımı kıracağını söyledi. Ancak biz böyle durumlarla çok sık karşılaşıyoruz ve bu durumu umursamıyorum. Biz mesleğimizin gereğini yapıyoruz, polis ve adliyenin de işini en iyi şekilde yapacağını düşünüyorum. Bu kişinin alabileceği en üst cezayı alacağını bir vatandaş olarak da umuyorum.

KADINA BIÇAKLI ŞİDDETİ DHA MUHABİRLERİ ÖNLEDİ
KADINA BIÇAKLI ŞİDDETİ DHA MUHABİRLERİ ÖNLEDİ
KADINA BIÇAKLI ŞİDDETİ DHA MUHABİRLERİ ÖNLEDİ
KADINA BIÇAKLI ŞİDDETİ DHA MUHABİRLERİ ÖNLEDİ
KADINA BIÇAKLI ŞİDDETİ DHA MUHABİRLERİ ÖNLEDİ
KADINA BIÇAKLI ŞİDDETİ DHA MUHABİRLERİ ÖNLEDİ
KADINA BIÇAKLI ŞİDDETİ DHA MUHABİRLERİ ÖNLEDİ
KADINA BIÇAKLI ŞİDDETİ DHA MUHABİRLERİ ÖNLEDİ
KADINA BIÇAKLI ŞİDDETİ DHA MUHABİRLERİ ÖNLEDİ
KADINA BIÇAKLI ŞİDDETİ DHA MUHABİRLERİ ÖNLEDİ
KADINA BIÇAKLI ŞİDDETİ DHA MUHABİRLERİ ÖNLEDİ
KADINA BIÇAKLI ŞİDDETİ DHA MUHABİRLERİ ÖNLEDİ
KADINA BIÇAKLI ŞİDDETİ DHA MUHABİRLERİ ÖNLEDİ
KADINA BIÇAKLI ŞİDDETİ DHA MUHABİRLERİ ÖNLEDİ
KADINA BIÇAKLI ŞİDDETİ DHA MUHABİRLERİ ÖNLEDİ

Polis, Bursa, Evren, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KADINA BIÇAKLI ŞİDDETİ DHA MUHABİRLERİ ÖNLEDİ - Son Dakika


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