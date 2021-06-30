Kadına bıçaklı şiddeti DHA muhabirleri önledi (2) - Son Dakika

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bursa'da, bir süre birlikte yaşadığı S.K.'yi bıçak zoruyla taksiye bindirip, kaçırmaya çalıştığı sırada olay yerinden geçen Demirören Haber Ajansı muhabirleri Derya Evren ile İsmail Hakkı Seymen tarafından engellenen Tolgahan Toktaş'ın (25) polisteki sorgulaması tamamlandı. Bugün öğle saatlerinde polisler tarafından adliyeye çıkartılan Tolgahan Toktaş, 'kasten adam yaralamak', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'silahla tehdit' ve 'uzaklaştırma kararına muhalefet' suçlarından tutuklandı. Tolgahan Toktaş çevaevine götürülürken basın mensuplarının, "Pişman mısın? " sorusu üzerine "İnşallah senin de başına gelir, çoluğa çocuğa karış" dedi.