Kadına çapıp kaçan otomobil sürücüsü her yerde aranıyor - Son Dakika

Zonguldak kent merkezinde bir kadına otomobil çarptı. Kaza sonrası olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü her yerde aranıyor.

Edinilen bilgiye göre kaza öğlen saatlerinde Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmekte olan G.K isimli kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle G.K isimli kadın biranda yerde kaldı. Kazaya karışan otomobil ise olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri G.K isimli kadına ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede tedavi altına alınan G.K isimli kadınım durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kazaya karışan otomobil sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı. - ZONGULDAK