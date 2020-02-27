'Kadına, çocuğa ve hayvan şiddetine hayır' teması sokak duvarlarına işlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Kadına, çocuğa ve hayvan şiddetine hayır' teması sokak duvarlarına işlendi - Son Dakika

'Kadına, çocuğa ve hayvan şiddetine hayır' teması sokak duvarlarına işlendi

6 saat önce

'Kadına, çocuğa ve hayvan şiddetine son' temalı sosyal sorumluluk çalışması Armutlu sokaklarına uygulanmaya başlandı.

'Kadına, çocuğa ve hayvan şiddetine hayır' teması sokak duvarlarına işlendi, System.String[]

'Kadına, çocuğa ve hayvan şiddetine son' temalı sosyal sorumluluk çalışması Armutlu sokaklarına uygulanmaya başlandı.


Türkiye'nin turizm kentlerinden Yalova Armutlu'da şiddete dikkat çekmek adına önemli bir projeye imza atıldı. Proje kapsamında sokak duvarları 'şiddete hayır' görsel çalışmaları ile donatılmaya başlandı.


Görsel Sanat Öğretmeni Sinan Bozkurt ve Armutlu Belediyesi mühendislerinden Tuğçe Soyaslan tarafından proje hayata geçirilerek Armutlu sokaklarından dünyaya 'Çocuğa ve Hayvan Şiddetine Hayır' mesajı verilmiş oldu.


Özellikle yaz aylarında ülkenin çeşitli illerinden gelen tatilcileri ağırlayan Armutlu, sokaklardaki duvarlara görsel zenginliğinde katıldığı resimlerle 'şiddete hayır' bilinci oluşturulduğu kaydedildi. Yapılan çalışmaya halktan büyük destek geldiği de belirtildi. - YALOVA

Armutlu, Türkiye, Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AB, Doğu Akdeniz'deki çalışmaları nedeniyle Türkiye'ye yaptırımları genişletti
Türkiye'deki ilk koronavirüs anketinin sonuçları yayınlandı Sağlık Bakanı Koca: "Şu ana kadar korona virüsün Türkiye'ye girişi olmadı" Görevden uzaklaştırılan Vefa Salman'dan ilk açıklama: İddialar doğru değil

Son Dakika Haberleri
22:40 Birce Akalay'dan sosyal medya hesabından güldüren paylaşım: Frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz
21:50 Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu
21:45 CZN Burak'ın rüşvet operasyonunda tutuklanan annesi tahliye edildi
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 22:47:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Kadına, çocuğa ve hayvan şiddetine hayır' teması sokak duvarlarına işlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]