Kadına dehşeti yaşattı, 10 ay hapis cezası aldı - Son Dakika
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Kadına dehşeti yaşattı, 10 ay hapis cezası aldı

28.06.2022 14:07
Kadına dehşeti yaşattı, 10 ay hapis cezası aldı

Kayseri'de bir kadını alacak verecek meselesi yüzünden telefondan tehdit edip daha sonra maket bıçağıyla yaralayan sanığa 10 ay 17 gün hapis cezası verildi.

Kayseri'de bir kadını alacak verecek meselesi yüzünden telefondan tehdit edip daha sonra maket bıçağıyla yaralayan sanığa 10 ay 17 gün hapis cezası verildi.

Kayseri Adalet Sarayı 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya başka suçtan tutuklu sanık M.Ç., mağdur P.Y. katılırken, sanık avukatı da duruşmada hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı sanık M.Ç.'nin 'tehdit' ve 'yaralama' suçundan cezalandırılmasını istedi. P.Y., M.Ç.'nin kendisine telefondan hakaretler savurduğunu, çağırdığı yere gittikten sonra kendisine maket bıçağıyla saldırdığını söyleyerek, şikayetçi olduğunu kaydetti. Sanık M.Ç. ise ifadesinde, "Bu kadın yalan söylüyor. Bu kadın gittiği her yerden insanların duygusunu sömürerek, dolandırıcılık yapıyor. Kendisini Allah'a havale ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık M.Ç.'yi 'tehdit' ve 'yaralama' suçlarından toplamda 10 ay 17 gün hapis cezasına çarptırdı.

Olay

İddiaya göre, Kayseri'de telefon tamirciliği yapan M.Ç., P.Y. ile dükkanında tanıştı. Daha sonra birçok kez dükkana giden P.Y. ile M.Ç. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. M.Ç., P.Y.'yi telefonla arayıp, hakaret ve tehdit etti. İkili kentte bir nokta belirleyerek buluştu. Burada daha da büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. M.Ç. yanında bulunan maket bıçağı ile P.Y.'yi kol kısmından hafif şekilde yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri P.Y.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, M.Ç. de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. - KAYSERİ

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Kayseri'de bir kadını bıçakla yaralayan sanığa hapis cezası Kayseri'de bir kadını bıçakla yaralayan sanığa hapis cezası
Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadına dehşeti yaşattı, 10 ay hapis cezası aldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Kadına dehşeti yaşattı, 10 ay hapis cezası aldı - Son Dakika
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