"Kadına El Kalkamaz" programı kapsamında 3,9 milyon erkeğe ulaşıldı - Son Dakika
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"Kadına El Kalkamaz" programı kapsamında 3,9 milyon erkeğe ulaşıldı

09.10.2022 12:30
"Kadına El Kalkamaz" programı kapsamında 3,9 milyon erkeğe ulaşıldı

İçişleri Bakanlığı, "Kadına El Kalkamaz" sloganıyla yürütülen program kapsamında, 3 milyon 866 bin 584 erkeğe bilgilendirme yapıldığını belirtti.

İçişleri Bakanlığı, "Kadına El Kalkamaz" sloganıyla yürütülen program kapsamında, 3 milyon 866 bin 584 erkeğe bilgilendirme yapıldığını belirtti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamındaki "Kadına El Kalkamaz" programı kapsamında, 3 milyon 866 bin 584 erkeğin bilgilendirildiği, 1 milyon 38 bin broşür dağıtıldığı kaydedildi.

Yıl sonuna kadar 5 milyon erkeğin şiddete karşı bilgilendirilmesinin hedeflendiği ifade edilen açıklamada, kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde yapılanlara ilişkin verilerin bulunduğu grafiğe de yer verildi.

Grafikte, Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) indirilme sayısının 4 milyon 43 bin 366'ya, uygulama üzerinden yapılan ihbar sayısının da 519 bin 672'ye ulaştığı aktarıldı.

İzleme merkezi tarafından 611 elektronik kelepçe vakasının takip edildiğinin belirtildiği grafikte, "Bugüne kadar elektronik kelepçe tedbir kararı takibi altındaki vakalarda cinayet meydana gelmemiştir. Toplam 2 bin 441 takip yapılmıştır." bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca, kadın cinayetlerinin 1 Ocak- 6 Ekim 2022 tarihleri arasında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 azalarak, 226'dan 206'ya düştüğü ifade edildi.

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Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Kadına El Kalkamaz' programı kapsamında 3,9 milyon erkeğe ulaşıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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