Son Dakika Haberleri: “Kadına güç iş yok” diyen Borçelik’e iyi uygulama ödülü
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“Kadına güç iş yok” diyen Borçelik’e iyi uygulama ödülü

1 saat önce

Borçelik'in hayata geçirdiği "Kadına Güç İş Yok" projesi Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun "Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri" programında "İyi Uygulama" ödülünü kazandı.

“Kadına güç iş yok” diyen Borçelik’e iyi uygulama ödülü, System.String[]
Borçelik'in hayata geçirdiği "Kadına Güç İş Yok" projesi Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun "Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri" programında "İyi Uygulama" ödülünü kazandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:28 
Borçelik, Ekonomi
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