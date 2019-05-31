“Kadına güç iş yok” diyen Borçelik’e iyi uygulama ödülü
1 saat önce
Borçelik'in hayata geçirdiği "Kadına Güç İş Yok" projesi Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun "Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri" programında "İyi Uygulama" ödülünü kazandı.
Borçelik
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:28
'in hayata geçirdiği "Kadına Güç İş Yok" projesi Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun "Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri" programında "İyi Uygulama" ödülünü kazandı.
AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım: Seçim tartışmasını öyle bitireceğiz ki, kimsenin sesi soluğu çıkmayacak
İş yeri sahibi tarafından dövülen kadın çalışan ilk kez konuştu!
Şişme trambolin rüzgarın etkisiyle ters devrildi: 3 çocuk ağır yaralandı
Bakan Pakdemirli'den çiftçilere bayram müjdesi: 170 bin çiftçiye 2 milyar lira ödenecek