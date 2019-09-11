Kadına karşı şiddet: Hukuk nerede tökezliyor?

Türkiye'de kadına karşı şiddet her geçen gün artarak daha karmaşık bir soruna dönüşüyor. Sorunun kritik halkalarından biri yasaların hayata geçirilmesindeki eksiklikler ve şiddete maruz kalan kadınlara yeterince koruma sağlanamaması. 22 yaşında eşi tarafından şiddete uğrayıp öldürülen Fatma Erdoğan'ın hikayesi de bunlardan biri. Eşi, iki uzaklaştırma kararına rağmen, ona yaklaşabilmiş.