Kadına karşı şiddet: Hukuk nerede tökezliyor?
2 saat önce
Türkiye'de kadına karşı şiddet her geçen gün artarak daha karmaşık bir soruna dönüşüyor.
Türkiye'de kadına karşı şiddet her geçen gün artarak daha karmaşık bir soruna dönüşüyor. Sorunun kritik halkalarından biri yasaların hayata geçirilmesindeki eksiklikler ve şiddete maruz kalan kadınlara yeterince koruma sağlanamaması. 22 yaşında eşi tarafından şiddete uğrayıp öldürülen Fatma Erdoğan'ın hikayesi de bunlardan biri. Eşi, iki uzaklaştırma kararına rağmen, ona yaklaşabilmiş.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:02
Süleyman Turan'ın tabutundaki pankart tepki çekti Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, İmamoğlu'nu Strasbourg'a davet etti Merve Sanay, koltuk altı fotoğrafıyla isyan ettirdi! Borçlanma Genel Müdürlüğü kuruldu