Kadına Karşı Şiddet Vakalarında Ne Yapılması Gerektiğini Uzmanlarından Dinlediler - Son Dakika
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Kadına Karşı Şiddet Vakalarında Ne Yapılması Gerektiğini Uzmanlarından Dinlediler

Kadına Karşı Şiddet Vakalarında Ne Yapılması Gerektiğini Uzmanlarından Dinlediler

01.12.2021 22:16

Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu (Denizli SHMYO), Denizli Soroptimist Kulübü Derneği ve Girişimci Kadınların Desteklenmesi Derneği işbirliği ile Psikolog Şebnem Dal Üzülmez ve Avukat Jülide Keleş Yarışan'ın konuşmacı olduğu "Kadına Karşı Şiddetle Mücadelede Temas" konulu...

Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu (Denizli SHMYO), Denizli Soroptimist Kulübü Derneği ve Girişimci Kadınların Desteklenmesi Derneği işbirliği ile Psikolog Şebnem Dal Üzülmez ve Avukat Jülide Keleş Yarışan'ın konuşmacı olduğu "Kadına Karşı Şiddetle Mücadelede Temas" konulu konferans düzenledi. Denizli SHMYO öğrencilerine yönelik düzenlenen ve mesleki yaşantılarında kadına yönelik şiddet vakası ile karşılaşmaları halinde nasıl bir yol izlemeleri gerektiğinin anlatıldığı konferansa Denizli SHMYO Müdürü Doç. Dr. Pınar İli, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Anestezi, Diyaliz, İlk ve Acil Yardım, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Fizyoterapi ile Çocuk Gelişimi alanlarında çalışmak üzere mesleki eğitim alan öğrenciler, kadınlara karşı uygulanan şiddet vakaları ile karşılaşma durumunda, doğru iletişim kurma, sorumluluklarının farkında olma, hukuki ve adli süreç prosedürlerini alanında uzman kişilerden dinledi.

Doç. Dr. İli: "Kadına yönelik şiddet bir halk sağlığı sorunudur"

Konferansla ilgili olarak Denizli SHMYO Müdürü Doç. Dr. Pınar İli açıklamasında şunları kaydetti: "Kadına yönelik şiddet, bir insan hakları ihlali olup yalnızca cinsiyeti yüzünden kadının şiddete uğramasıdır. Bu durum kadının fiziksel, psikolojik, sosyal, cinsel, ekonomik açılardan zarar görmesine, onurunun zedelenmesine, temel hak ve özgürlüklerinin kullanmasının engellenmesine ve kadınlara karşı ayrımcılığın sürmesine neden olmaktadır. Kadına yönelik şiddet bir halk sağlığı sorunudur ve toplumun her kesiminde görülmektedir. Birleşmiş Milletler tarafından küresel ölçekte düzenlenen ve kadınlara yönelik şiddete dikkat çekmek üzere 25 Kasım-10 Aralık tarihleri arasında yürütülen 16 Günlük Turuncu Günler Aktivizm kampanyasında Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak biz de şiddete karşı olduğumuzu bir kez daha bildirmek istiyoruz. Öğrencilerimizin şiddetin yaygınlığı ve sonuçları hakkında farkındalıklarının geliştirilmesi, mesleki ve sosyal alanlarda şiddet vakalarına yerinde ve doğru müdahalelerde bulunmaları arzusundayız. Yüksekokulumuzda yürütülmekte olan eğitimler ile Anestezi, Diyaliz, ilk ve Acil Yardım, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Fizyoterapi ile Çocuk Gelişimi alanlarında çalışmak üzere meslek elemanları yetiştirilmektedir. Bu alanların tümünde de kadınlara karşı uygulanan şiddet vakaları ile karşılaşma, adli süreci başlatma ve gereken müdahaleyi yapma olasılığı bulunmaktadır. Doğru iletişim kurma, sorumluluklarının farkında olma, hukuki ve adli süreç prosedürlerini doğru uygulayabilme şiddet mağdurları açısından çok önemlidir. Denizli Soroptimist Kulübü Derneği ve Girişimci Kadınların Desteklenmesi Derneği işbirliği ile gerçekleştirilen bu eğitimlerin yararlı olmasını diliyor, bilgi ve deneyimlerini bizlerle paylaşan konuşmacılarımız Psikolog Şebnem Dal Üzülmez ve Avukat Jülide Keleş Yarışan'a emekleri için çok teşekkür ediyoruz. Kadınların eşit haklarla, ayrımcılığa uğramadan, şiddete maruz kalmadan daha adil, huzurlu, güvenli ve barışçıl bir dünyada yaşayabilmesi umuduyla bizler de mesleki ve toplumsal alanlarda herkese "Şiddete Kayıtsız Kalmayın" çağrısı yapıyoruz. "

Kaynak: Habermetre
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Çocuk Gelişimi, Diyaliz, Denizli, 112, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Kadına Karşı Şiddet Vakalarında Ne Yapılması Gerektiğini Uzmanlarından Dinlediler - Son Dakika


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