Kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik genelge neleri kapsıyor? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik genelge neleri kapsıyor? - Son Dakika Dünya

Kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik genelge neleri kapsıyor?

7 saat önce

Adalet Bakanlığı, kadına şiddetle mücadele için genelge yayımladı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün imzasıyla yayımlanan genelgeye göre 'Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Büroları' yaygınlaştırılacak.

Kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik genelge neleri kapsıyor?, System.String[]

Adalet Bakanlığı, kadına şiddetle mücadele için genelge yayımladı. Bakan Abdulhamit Gül'ün imzasıyla yayımlanan genelgeye göre 'Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Büroları' yaygınlaştırılacak.


Şiddet vakalarına bu bürolardaki uzman savcılar bakacak. Genelgeye göre 'Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Büroları' çalışan Cumhuriyet savcılarının uzmanlaşabilmeleri için zorunlu durumlar dışında farklı işlerde görevlendirilmeyecek ve sık iş bölümü değişikliği yapılmayacak.

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Abdulhamit Gül, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:27 
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