Birleşmiş Milletlerin (BM) cinsiyete dayalı şiddetle mücadele için dünya çapında organize ettiği "Dünyayı Turuncuya Boya" kampanyası kapsamında İzmir'de "Turuncu Yürüyüş" gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Bulvarı'nda bir araya gelen çoğunluğun kadınların oluşturduğu grup, Gündoğdu Meydanı'na yürüdü.

"Kadına şiddete hayır", "Kadınlar ölmesin", "Anne ne olur ölme" gibi dövizler taşıyan gruba, İzmir Büyükşehir Belediye Bandosu eşlik etti.