'Kadına şiddet'ten cezaevine girip çıkanlar takibe alınacak - Son Dakika

'Kadına şiddet'ten cezaevine girip çıkanlar takibe alınacak

Adalet Bakanlığı, kadına şiddet suçundan cezaevine girenlerin tahliye edilmesiyle takibe alınacağını açıkladı. Mağdurun korunması için geliştirilen uygulamayla tahliyesi gerçekleşen kişiler hemen polis ve jandarmaya bildirilecek.

'Kadına şiddet'ten cezaevine girip çıkanlar takibe alınacak, System.String[]

Kadına yönelik şiddetle mücadelede Adalet Bakanlığı yeni bir uygulama geliştirdi.

Yeni Şafak'tan Osman Özgan'ın haberine göre, yeni uygulamayla kasten öldürme, çocuğun cinsel istismarı, nitelikli cinsel saldırı ve işkence suçlarından mağdur olanların ve yakınlarının şüpheli ile teması önlenecek. Artık, tutuklu veya hükümlünün ceza infaz kurumundan tahliyesine ilişkin bilgiler gerekli koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması için ilgili kolluk birimine bildirilecek.

ŞİDDET EYLEMİNDEN CEZAEVİNE GİRENLERE ÖFKE KONTROLÜ PROGRAMI

Yine kadına yönelik şiddet nedeniyle cezaevinde bulunan kişiler, ceza infaz kurumu psiko-sosyal servisi üzerinden öfke kontrolü programlarına tabi tutulacak. Şüphelinin şiddet eğiliminin devam ettiği yönünde bulgulara rastlanması durumunda, mağduru koruyucu gereken tedbirlerin değerlendirilebilmesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile de ayrıca gerekli bilgiler paylaşılacak.

KADINA YÖNELİK ŞİDDET TAKİP EDİLİYOR

Adalet Bakanlığınca kadına yönelik şiddete karşı yeni adli yılın başlamasıyla birlikte bazı yeni uygulamaları hayata geçirmişti. Buna göre, aile içi ve kadına yönelik şiddet vakaları belirli savcılar üzerinden takip ediliyor. Mağdurun daha önce şiddete uğradığının tespiti üzerine şüpheli hakkında etkili koruma tedbirlerine başvuruluyor. Özellikle nitelikli ve tekrarlanan şiddet vakalarının risk değerlendirmesi daha dikkatli yapılıyor. Vakaya özel uygun önleyici tedbir kararları (öfke kontrolü, stresle baş etme, madde bağımlılığı tedavisi vb.) da göz önünde bulunduruluyor. Şiddet vakalarına ilişkin tedbir kararları kolluk birimleri aracılığı ile tebliğ ediliyor.

'Kadına şiddet'ten cezaevine girip çıkanlar takibe alınacak

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 08:27

Son Dakika Güncel 'Kadına şiddet'ten cezaevine girip çıkanlar takibe alınacak - Son Dakika

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