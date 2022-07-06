Kadına saldıran bir kişi İstanbul'un göbeğinde tekme tokat dayak yedi - Son Dakika
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Kadına saldıran bir kişi İstanbul'un göbeğinde tekme tokat dayak yedi

06.07.2022 10:35

İstanbul'un Pendik ilçesinde kendisini saldıran bir kişiden kaçan kadın, yoğun trafikte bir taksiye binerek kurtulmaya çalıştı. Arkasından taksiye binip kadına vurmaya devam eden saldırganı, çevredekiler tekme tokat dövdü.

Pendik Kaynarca Mahallesi'nde dün saat 09.30 sıralarında, cadde üzerinde bir kadının darbedildiğini gören çevredekiler, saldırgana tekme ve yumruklarla tepki gösterdi. Kadın bu sırada trafikte bekleyen taksiye binerek kaçmaya çalıştı.

TEKME YUMRUKLARLA DÖVÜLDÜ

Saldırgan da kadının arkasından yetişip aynı taksiye bindi. Taksi içinde de kadına saldıran kişiye bir kez daha müdahale edildi. Tekme ve yumruklarla dövülen kişi taksiden inerek uzaklaştı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Kadına şiddet olayı trafikteki bir başka sürücünün araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde kendisine darbeden kişiden kaçmaya çalışan kadının, taksiye bindiği görülüyor. Saldırganın arkasından taksiye gelerek kadına aracın içerisinde saldırmaya devam ediyor. Kamera kaydında çevredekilerin adama müdahale ederek, tekme tokat dövdüğü de görülüyor.

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KADINI DARBETTİ; TEKME TOKAT DÖVÜLDÜ KADINI DARBETTİ; TEKME TOKAT DÖVÜLDÜ
Kaynak: DHA

Kaynarca, Pendik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadına saldıran bir kişi İstanbul'un göbeğinde tekme tokat dayak yedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadına saldıran bir kişi İstanbul'un göbeğinde tekme tokat dayak yedi - Son Dakika
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