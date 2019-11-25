Son Dakika Haberleri: Kadına şiddet Avrupa'da da artış gösteriyor: Şiddetin coğrafyası yok
Son Dakika Dünya Kadına şiddet Avrupa'da da artış gösteriyor: Şiddetin coğrafyası yok - Son Dakika Dünya

Kadına şiddet Avrupa'da da artış gösteriyor: Şiddetin coğrafyası yok

6 saat önce

Kadına şiddet Avrupa'da da artış gösteriyor.

Kadına şiddet Avrupa'da da artış gösteriyor: Şiddetin coğrafyası yok, System.String[]

Kadınlara ve kız çocuklarına karşı şiddet, günümüz dünyasının en yaygın, kalıcı ve yıkıcı insan hakları ihlallerinden biri. En gelişmiş ülkesinden en yoksuluna tüm dünyada kadınların karşı karşıya olduğu bu suçu çevreleyen dokunulmazlık, korku, damgalama ve utanç ise onların seslerini çıkarmalarına en büyük engel.


Birleşmiş Milletler'e (BM) göre dünya çapında kadınların yüzde 35'i hayatında en az 1 kez şiddete maruz kaldı. Örgüt, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında yayımladığı istatistiklerle, kadına şiddet konusunda küresel anlamda nasıl "sınıfta kalındığını" gözler önüne serdi

Euronews.com'da Görüntüle

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 07:24 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Irak'taki gösterilerde şiddet hız kesmiyor! Ölü sayısı 300'den fazla
Erdoğan'dan kadına yönelik şiddet mesajı: Bu ayıbı ülkemizden tamamen sileceğiz MasterChef yarışmasıyla tanınan Eda, çocukken yaşadığı dramı anlattı Trump, Bağdadi operasyonunda yaralanan köpeğe plaket ve madalya verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 01:34:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadına şiddet Avrupa'da da artış gösteriyor: Şiddetin coğrafyası yok
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]