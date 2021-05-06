Kadına şiddet davası devam eden teknik direktör Efe Mehmet Aydın'a ödül verildi - Son Dakika

Kadına şiddet davası devam eden teknik direktör Efe Mehmet Aydın'a ödül verildi

06.05.2021 21:38

Kadın Futbol Ligi'nde şampiyon Beşiktaş olmasına rağmen en iyi teknik direktör ödülü 2. olan Fatih Vatanspor'un hocası Efe Mehmet Aydın'a verildi. Kadına şiddet davası devam eden ve bu sebeple TFF'den hak mahrumiyeti cezası alan Aydın'a verilen ödül tartışma yarattı. Kendisiyle çalışan eski sporcuların iddiaları ise skandal niteliğinde.

Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı ile Fatih Vatanspor arasında oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanan siyah-beyazlılar şampiyonluğa ulaştı. Maç sonunda Fatih Vatanspor Teknik Direktörü Efe Mehmet Aydın da 'En iyi teknik direktör' ödülünü aldı. Kupayı kaldıran Beşiktaş'ın hocası Hatice Bahar Özgüvenç'in değil de 2. olan takımın hocasının ödülü alması şaşkınlık yarattı. Efe Mehmet Aydın hakkında ortaya atılan iddialar ve aldığı ceza ise bir başka tartışma konusu oldu.

YARGILAMA SÜRÜYOR

Gazeteci Burcu Eken, sosyal medya adresinden konuya ilk dikkati çeken isim oldu. Buna göre Fatih Vatanspor'un başında bulunan Efe Mehmet Aydın, kadın futbolculara şiddet uygulamakla suçlanırken TFF de Mayıs 2019'da kendisine 60 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Aydın'ın mahkemede yargılaması ise sürüyor.

Kadına şiddet davası devam eden teknik direktör Efe Mehmet Aydın'a ödül verildi

SOYUNMA ODASINDA DARP ETTİ

Aydın ceza aldığı 2019'da oynanan maçtan önce, "Rakip herhangi birinize vurursa hepiniz birden dalın" demiş ve iddiaya göre kendisine söylenileni yapan sporcusunu önce stadın koridorunda daha sonra da yarı çıplak vaziyette olduğu soyunma odasında darp etmişti. İddianamede, küfür ve hakaret ederek kadın sporcuya saldıran Aydın'ın şiddet gören kadını koruyan sporcu arkadaşını da darp ettiği belirtiliyor.

Kadına şiddet davası devam eden teknik direktör Efe Mehmet Aydın'a ödül verildi

DİLİ BOĞAZINA KAÇTI

Aydın, genç sporculara saldırdıktan sonra küfür ederek odadan çıkarken şiddete maruz kalan sporculardan birinin dili boğazına kaçtı ve genç kadın sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Olaydan sonra sporcu 2 kadın şikayetçi olurken, kulüp idarecileri herhangi bir yardım veya destekte bulunmadı. İddiaya göre sporculara yardımcı olmak yerine onlara şiddet uygulayan Aydın ile 7 saat boyunca yolculuk yapmaya zorlayan kulüp yönetimi, olayın üzerini kapatmaya çalıştı. Aydın'ın işine son verildiğini belirten kulüp, iddiaya göre şiddete uğrayan kadınları hastaneye götürmek yerine hastaneden darp raporu alan kadınlara ''Bizi karıştırmayın, olayın kulüple ilgisi yok'' diyerek 50 TL rüşvet vermeye çalıştı.

DAVA SÜRERKEN PLAKET ALDI

Sporcuların şikayeti üzerine Türkiye Futbol Federasyonu tarafından "Futbolcularına saldırıda bulunmaktan" 60 gün hak mahrumiyeti verilen Efe Mehmet Aydın, 27 Mayıs tarihinde Kütahya 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 3. duruşması görülecek olan dava sonuçlanmadan ödül almış oldu.

"MAÇI KAYBETTİK DİYE DARP EDİLDİK"

Antrenör Efe Mehmet Aydın'ın kendisine şiddet uyguladığını iddia eden sporcu Damla Karavus, 27 Ağustos 2019'da sosyal medya hesabından şunları yazmıştı: "Fotoğrafta bahsi geçen kulübün sözde hocası tarafından soyunma odasında 2 arkadaşımla beraber maçı kaybettik diye darp edildik. Bu olay sonrası kulüp yetkilileri bizlere sahip çıkmayarak olayı kapatmaya çalıştılar."

Kadına şiddet davası devam eden teknik direktör Efe Mehmet Aydın'a ödül verildi
Kadına şiddet davası devam eden teknik direktör Efe Mehmet Aydın'a ödül verildi
Kadına şiddet davası devam eden teknik direktör Efe Mehmet Aydın'a ödül verildi

TFF, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kadına şiddet davası devam eden teknik direktör Efe Mehmet Aydın'a ödül verildi - Son Dakika Spor


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