"Kadına şiddet"i sahneye taşıdılar

Aydın'ın İncirliova ilçesinde ev hanımı, öğrenci ve emeklilerden oluşan grubun, kadına şiddet, madde bağımlılığı ve iş güvenliğini konu edinen tiyatro oyunu izleyenler tarafından beğenildi.

İlçede yaşayan ev hanımı Fadime Dönmez, kadına şiddet, madde bağımlılığı ve iş güvenliğini konularına dikkat çekmek için tiyatro oyunu yazmaya karar verdi.

Konulara uygun metin hazırlayan Dönmez, İncirliova Engelsiz Yaşam Derneği'nin de katkılarıyla yaklaşık 1 yıl süren hazırlığın ardından "Yankı" adını verdikleri oyunu sahneledi.

İncirliova Belediyesi Tiyatro Salonu'nda ev hanımı, öğrenci ve emeklilerin sahne aldığı oyun, izleyenler tarafından beğenildi.

Oyunda, Emine Bulut gibi öldürülen kadınların isimleri de dövizlere yazılarak anıldı.

Tiyatrodan elde edilecek gelirle engelliler için akülü araba alınacağı belirtildi.

Gazetecilere açıklama yapan Dönmez, özellikle kadına şiddetin önemine dikkat çekmek istediklerini belirterek, " İçimizde hayatında hiç tiyatroya gitmeyenler var. Esnaf, işçi, öğrenci, ev hanımı ve çalışan bayanlar da o kadar destek olundu ki, çok güzel oldu. Ben istiyorum ki buradan toplanacak gelir ile hemen bir kardeşimize akülü araba alalım onu ev hapsinden kurtaralım." dedi.

Oyunu izleyen İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ise anlamlı bir etkinlik olduğunu, belediye olarak bu tür konulara önem verdiklerini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.