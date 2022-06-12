Olay, dün gece saatlerinde Akçaburgaz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle tartışan kadın, kocasından şiddet gördü. Yaşadıkları karşısında dayanamayan kadın "imdat" çığlıkları atarak sokağa koştu. Peşinden gelen eşini gören komşuları duruma sessiz kalmayarak sokağa indi ve şiddet uyguladığı iddia edilen adamı tekme tokat dövmeye başladı. Olayı gören çevredeki insanlar, polise haber verirken, polisin gelmesine rağmen şüpheliyi dövmeye devam eden komşular, polis ekiplerine de zor anlar yaşattı. Takviye ekiplerin gelmesiyle şüpheli şahıs linç edilmekten kurtarılırken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Dayak yiyen koca ve eşinin şiddetine maruz kalan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldılar.

Kaynak: İHA

Kadına şiddet, Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kadına şiddet iddiası komşuları sokağa döktü - Son Dakika

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