Kadına şiddet ile ilgili tepki çeken sözlerine Bakan Yanık açıklık getirdi: Kullandığım ifadeler bağlamından koparıldı - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın 20 Mayıs'ta TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Araştırma Komisyonu'na katılarak yaptığı sunumda; kadına yönelik şiddet olaylarına ilişkin kullandığı sözler sosyal medyada gündem olmuştu.

"BAĞLAMINDAN KOPARTILDI"

Yanık, "Ocak 2020 itibarıyla 19.582 olan sayı, Şubat ve Martta bir parça hani tolere edilebilir sayılarda artarken Nisan 2020'de bir düşüş, ciddi bir düşüş gösteriyor, sonra tekrar artmaya başladığını görüyoruz." sözlerinin farklı anlamlara çekilmesi sonrasında bir açıklama yaptı. Yanık'ın paylaşımında "Meclis Araştırma Komisyonu'nda kullandığım ifadeler bağlamından kopartılarak, art niyetli şekilde sosyal medyada gündeme getirilmekte" ifadeleri yer aldı.

"TOLERE İFADESİNİ İSTATİKSEL AÇIKLAMA İÇİN KULLANDIĞIM ÇOK AÇIK"

Yanık, konuşmasının bulunduğu Meclis tutanağını paylaşarak "Ekte Meclis tutanaklarının ilgili bölümünden ve yaptığımız sunumun ilgili yansısından da anlaşılacağı üzere salgının öncesinde (Ocak 2020) ve sonrasında şiddet verilerini anlatıyorum. Bu verilerde, şiddetin salgının başında şok edici bir hızla yükselmediğini görüyoruz. Salgın stresinden kaynaklanan, pandeminin yol açtığı gerginlikle doğru orantılı bir artış olmadığı anlamında kullandığım tolere edilebilir ifadesinin aradan geçen iki günün ardından çarpıtılması kötü niyetli bir yaklaşımdır. Bir kadın ve bir hukukçu olarak şiddete karşı geçmişte verdiğim mücadele ortada olduğu gibi, bugün de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle çalışıyorum. Tolere etmek ifadesini istatistiksel açıklama için kullandığım çok açık" açıklamasında bulundu.

"KONUŞMAMIN ANLAMI, BAĞLAMI İÇİNDE GAYET İYİ ANLAŞILMIŞTIR"

Bakan Yanık, yaptığı açıklamanın devamında ise şu ifadeleri kullandı: "Kaldı ki, sunum yaptığım komisyon AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti ve HDP vekillerinden oluşmakta ve toplantılarını kadın alanında yıllardır çalışan milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirmektedir. Toplantıda yaptığım sunumla ilgili her türlü veri ve ifade tarafıma soru olarak yöneltilmiş, toplantıda konuşmadığım meselelerde de sorular gelmiştir. O gün sunum esnasında kadın çalışmaları yapan vekillerin hiçbirinden bu yönde bir eleştiri, yorum ya da soru gelmemiştir. Zira konuşmamın anlamı bağlamı içinde gayet iyi anlaşılmıştır. Bu itirazın, sunumun üzerinden iki gün geçtikten sonra bu şekilde cımbızlanarak gündem yapılıyor olması bunun bir algı operasyonu olduğunu apaçık ortaya koymaktadır."