Kadına şiddet kamerada

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Seda Sayan, tanıştığı erkeklerden ilk ne istediğini açıkladı

Boğaz'da bir gemi, Şehir Hatları vapuruna çarptı! O anlar kamerada

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