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Kadına şiddet kamerada

15 dakika önce

Kadına şiddet kamerada Yengelerini dövüp bıçakla saldırdı Kadınlardan birini dövdü, diğerine ise bıçakla saldırdıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir şahsın yengelerini dövdükten sonra bıçakla saldırma anı cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kadına şiddet kamerada
Yengelerini dövüp bıçakla saldırdı
Kadınlardan birini dövdü, diğerine ise bıçakla saldırdı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir şahsın yengelerini dövdükten sonra bıçakla saldırma anı cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüler izleyenleri adeta dehşete düşürdü.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşandı. İddiaya göre Suat G. isimli şahıs, ikisi imam nikahlı olmak üzere 3 eşi olan abisi Veysi G.'nin evine gitti. Burada iki yengesi ile tartışmaya başlayan şahıs, yengelerinden birini dövmeye başladı. Diğer yengesi ise araya girmeye çalışınca arka cebindeki bıçağı çıkarıp saldırdı. O anlar ise evin içinde bulunan diğer yengesi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepkiye neden oldu.
Suat G. ile kardeşi Veysi G.'nin hem eşlerine hem de çocuklara sürekli şiddet uyguladığı iddia edildi. İkisi imam nikahlı olmak üzere 3 eşi olan Veysi G.'nin resmi bir kurumda çalıştığı ve 11 çocuğu olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kadına şiddet kamerada
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 01:04 Kaynak: İHA
Siverek, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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