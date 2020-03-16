'Kadına Şiddet' konulu kısa film yarışması ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Kadına Şiddet' konulu kısa film yarışması ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

'Kadına Şiddet' konulu kısa film yarışması ödülleri sahiplerini buldu

6 saat önce

Uluslararası Rotary 2420.Bölge "Kadına Şiddet"konulu " Örsçelik Balkan Kısa Film Yarışması" ödül töreni düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

'Kadına Şiddet' konulu kısa film yarışması ödülleri sahiplerini buldu, System.String[]

Uluslararası Rotary 2420.Bölge "Kadına Şiddet"konulu " Örsçelik Balkan Kısa Film Yarışması" ödül töreni düzenlenen törenle sahiplerini buldu.


İstanbul Pera Müzesi'nde gerçekleştirilen görkemli törene çok sayıda davetli katıldı. Ödül töreni öncesi davetlilere hitap eden Rotary 2420. Bölge Federasyonu Guvernörü Nezih Bayındır, bu etkinlikle Kadına Şiddete dikkat çekmeye çalıştıklarını vurguladı.


Ülkemizde 'Kadına Şiddet'in her yıl artarak devam etiğine vurgu yapan Bayındır "Ülkemizde her gün yeni bir trajik vaka ile karşılaştığımız "kadına şiddet" hız kesmemiş, son süratle kurban vermeye devam etmektedir. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 2019 yılında 474 kadın öldürüldü. Tüm bu üzücü sonuçlardan dolayı toplumsal farkındalık oluşturmak adına Rotary 2420. Bölge ve Kısa Film Komitesi Başkanı Nurdan Tekeoğlu tarafından "Kadına Şiddet" Konulu Uluslararası Rotary 2420. Bölge Örsçelik Balkan Kısa Film Yarışması düzenlenmiştir" dedi.


Yapılan konuşmaların ardından yarışmaya profesyonel ve amatör kategorilerde 22 filmin finale kaldığı açıklandı.


Jüri Başkanı Prof.Dr. Aysun Yüksel başkanlığında, Selda Alkor, Nezih Bayındır, Aysun Azak, Orhan Tekeoğlu, Bulut Reyhanoğlu, Yusuf Saygı'nın yaptığı değerlendirmeler neticesinde ödül alan filmler şu şekilde açıklandı.


Kısa Film Yönetmenleri Derneği Ödülleri:


Amatör dalda yönetmeni Aytek Uğur Can'ın yaptığı "Adım" adlı film, Profesyonel dalda Selin Mincinozlu'nun yönetmenliğini yaptığı "Hayat" adlı film ödüle layık görüldü.


Örsçelik Balkan Özel Jüri Ödülü Mehmet Tığlı'nın yönetmenliğini yaptığı "Spizella" adlı filme verildi.


Amatör dalda Mesut Aytekin'in yönetmenliğini yaptığı 'Beyaz' adlı film üçüncü olurken, Mehmet Kaan Karataş'ın "O Saatte Orada Ne İşi Vardı" adlı filmi ikinci, Neşe Oğuzsoy & Açı Lisesi öğrencileri'nin 'KADIN' adlı filmi birincilik ödülünü almaya hak kazandılar.


Profesyonel dalda Halil Ergin & Burçak Harputluoğlu'nun 'Erk' adlı filmi üçüncü, Ayçıl Yeltan'ın 'Topanga' adlı filmi ikinci, Selin Mincinozlu'nun 'Hayat' adlı filmi birincilik ödülünü aldı.


Program ödüllerin sahiplerine verilmesinin ardından son buldu. - AĞRI

Bayındır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ünlü oyuncu Olga Kurylenko, corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu
Üç dizinin çekimlerine koronavirüs sebebiyle ara verildi Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, karantinadaki koronavirüs hastalarının sağlık durumlarıyla ilgili bilgi verdi Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Pozitif çıkan yeni hastalar var, akşam açıklayacağım
Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: Ligler ertelenecek, biliyorum Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: Ligler ertelenecek, biliyorum         
20:17
Koronavirüs salgınını fırsat bilerek sahte dezenfekte ürünleri üreten çete çökertildi Koronavirüs salgınını fırsat bilerek sahte dezenfekte ürünleri üreten çete çökertildi         
18:22
İngiltere'den ABD'ye gönderilen yüzlerce sahte koronavirüs testi ele geçirildi İngiltere'den ABD'ye gönderilen yüzlerce sahte koronavirüs testi ele geçirildi         
16:35
Takım arkadaşı koronavirüse yakalanan Mason Mount, tedbirleri hiçe sayıp halı sahada maç yaptı Takım arkadaşı koronavirüse yakalanan Mason Mount, tedbirleri hiçe sayıp halı sahada maç yaptı         
14:31
Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar         
14:07
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert, hastalıkla dalga geçtiği için pişman: Keşke daha fazla ciddiye alsaydım Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert, hastalıkla dalga geçtiği için pişman: Keşke daha fazla ciddiye alsaydım         
11:30
UEFA acil koduyla toplanıyor! Turnuvaların kaderi belli olacak UEFA acil koduyla toplanıyor! Turnuvaların kaderi belli olacak         
11:19
Denizlili teknik direktör Erol Akbay, Zimbabve'de taraftarların sevgilisi oldu Denizlili teknik direktör Erol Akbay, Zimbabve'de taraftarların sevgilisi oldu         
10:42
Ece Erken'i istifa ettiği Söylemezsem Olmaz'a Seda Akgül ve Seren Serengil getirildi Ece Erken'i istifa ettiği Söylemezsem Olmaz'a Seda Akgül ve Seren Serengil getirildi         
10:40
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar         
10:10
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir         
10:06
Son dakika: Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren 7 kuruş zam geliyor Son dakika: Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren 7 kuruş zam geliyor         
09:46
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü         
09:04
ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti         
04:16
İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 21:48:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Kadına Şiddet' konulu kısa film yarışması ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]