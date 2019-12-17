Kadına şiddet masaya yatırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadına şiddet masaya yatırıldı - Son Dakika

Kadına şiddet masaya yatırıldı

6 saat önce

"Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı" kapsamında, Sivas'ta ki paydaşlar bir araya geldi.

Kadına şiddet masaya yatırıldı, System.String[]

"Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı" kapsamında, Sivas'ta ki paydaşlar bir araya geldi.


Valisi Salih Ayhan'ın başkanlığında 'Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı' gerçekleştirildi.Toplantıya; Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.


Toplantıda; Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele alanında çalışan tüm kurumların, 2019 yılı verileri değerlendirilerek mevcut duruma ilişkin analizler yapıldı.


Toplantıda konuşan Vali Salih Ayhan, "Ülkemizde 2019 yılı verilerine göre; 318 kadınımız şiddete maruz kalarak hayatını kaybederken, ilimizde bu yıl hiç cinayet vakası yaşanmamıştır. Yine bu yılın ilk on aylık verilerine göre 70 bin 897 kişi hakkında koruyucu tedbir kararı verilmiş, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artış kaydedilmiştir. İlimizde ise 245 kişi hakkında koruyucu tedbir kararı verilmiştir. 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kadına Yönelik Şiddet, Erken Yaşta ve Zorla Evlilikler' konularında verilen eğitimlerle toplumun her kesimine ulaşılması sağlanmıştır. 2019 yılında Sivas özelinde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 6431 personele, cezaevindeki 700 hükümlüye, 68 muhtara, 4 bin vatandaşa ulaşılarak konu ile ilgili eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir" dedi. - SİVAS

Hilmi Bilgin, Salih Ayhan, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ali Koç çılgına döndü! Soyunma odasına indi ve patladı Şiddet gören Zeliha'ya oğlundan acı uyarı: Topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı

Son Dakika Haberleri
19:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan liderlere "Mülteciler İçin İş Birliği" kitabı - Son Dakika
19:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" sergisini gezdi - Son Dakika
19:30 Emine Erdoğan, Cenevre'de Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Müzesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
19:30 İngiltere avam kamarası, seçimin ardından ilk kez toplandı - Son Dakika
19:25 Mahalle sakinlerini rahatsız eden kulübeler söküldü - Son Dakika
17:34 Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti - Son Dakika
17:25 Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 19:31:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadına şiddet masaya yatırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]