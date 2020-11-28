Kadına şiddet masaya yatırıldı - Son Dakika

Kadına şiddet masaya yatırıldı

28.11.2020 12:33
Kadına şiddet masaya yatırıldı, System.String[]

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) ile Mülteci Destek Derneği'nin (MUDEM) Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ortaklığında Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadele için 16 Günlük Aktivizm kapsamında çevrimiçi düzenlediği konferans büyük ilgi gördü.

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) ile Mülteci Destek Derneği'nin (MUDEM) Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ortaklığında Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadele için 16 Günlük Aktivizm kapsamında çevrimiçi düzenlediği konferans büyük ilgi gördü. Türkiye'nin dört bir yanından katılımın olduğu konferansta, kadınlara yönelik şiddet farklı yönleriyle ele alındı.

UNICEF ortaklığıyla faaliyetlerini sürdüren Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) İzmir Al Farah Çocuk ve Aile Destek Merkezi ile Japonya Hükümeti tarafından finanse edilen ve UN Women öncülüğünde çalışmalarını sürdüren Mülteci Destek Derneği (MUDEM) İzmir Kadın Dayanışma Merkezi'nin birlikte düzenlediği "Kadınlar Nerede ve Nasıl?" Konferansı çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Konferansta her oturuma ilgi büyük oldu.

Konferansın açılış konuşmaları SGDD - ASAM Ege Bölge Koordinatörü Esra Şimşir, MUDEM Genel Koordinatörü Safa Karataş ve UN Women Proje Koordinatörü Duygu Erseçen tarafından gerçekleştirildi. Toplantıda UNFPA Kadın Güçlenme Uzmanı Gül Erdost, "Kadına Yönelik Şiddetle Baş Etme Yollarında Köprü: Güçlenme Çalışmaları" konulu sunum gerçekleştirdi. - ANKARA

Kadına şiddet masaya yatırıldı
Kadına şiddet masaya yatırıldı
Kadına şiddet masaya yatırıldı

Birleşmiş Milletler, Mülteci, Şiddet, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kadına şiddet masaya yatırıldı - Son Dakika


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