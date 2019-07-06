Son Dakika Haberleri: Kadına şiddet Paris'te protesto edildi
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Kadına şiddet Paris'te protesto edildi

5 dakika önce

Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelen yüzlerce kişi kadına karşı artan şiddeti kınamak için protesto gösterisi düzenledi.

Kadına şiddet Paris'te protesto edildi, System.String[]
Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelen yüzlerce kişi kadına karşı artan şiddeti kınamak için protesto gösterisi düzenledi.

Fransa'nın başkenti Paris'te, kadın derneklerinin organizasyonu ile bir araya gelen yüzlerce kişi kadına karşı artan şiddeti kınamak için protesto gösterisi düzenledi. Yasaların kadına karşı artan bu şiddeti durdurmak için yetersiz kaldığını vurgulayan protestocular cezalarının arttırılması ve kadınların korunması için yeni yasa çıkarılmasını talep etti. Hükümetin bir an önce konu için harekete geçmesini isteyen kalabalık grup uzun süre sloganlar atıp pankartlar taşıdı. - PARİS
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 09:45 Kaynak: İHA
Fransa, Paris, 3. Sayfa
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