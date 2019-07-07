Kadına şiddet Paris'te protesto edildi
11 dakika önce
YASALARIN kadına karşı artan bu şiddeti durdurmak için yetersiz kaldığını vurgulayan protestocular cezalarının arttırılması ve kadınların korunması için yeni yasa çıkarılmasını talep etti.
YASALARIN kadına karşı artan bu şiddeti durdurmak için yetersiz kaldığını vurgulayan protestocular cezalarının arttırılması ve kadınların korunması için yeni yasa çıkarılmasını talep etti. Hükümetin bir an önce konu için harekete geçmesini isteyen kalabalık grup uzun süre sloganlar atıp pankartlar taşıdı.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 11:32
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