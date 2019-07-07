Son Dakika Haberleri: Kadına şiddet Paris'te protesto edildi
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Kadına şiddet Paris'te protesto edildi

11 dakika önce

YASALARIN kadına karşı artan bu şiddeti durdurmak için yetersiz kaldığını vurgulayan protestocular cezalarının arttırılması ve kadınların korunması için yeni yasa çıkarılmasını talep etti.

Kadına şiddet Paris'te protesto edildi, System.String[]
YASALARIN kadına karşı artan bu şiddeti durdurmak için yetersiz kaldığını vurgulayan protestocular cezalarının arttırılması ve kadınların korunması için yeni yasa çıkarılmasını talep etti. Hükümetin bir an önce konu için harekete geçmesini isteyen kalabalık grup uzun süre sloganlar atıp pankartlar taşıdı.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 11:32 
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