Son Dakika Haberleri: "Kadına şiddet uygulayan bizden değildir"
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"Kadına şiddet uygulayan bizden değildir"

47 dakika önce

Önceki gece Malazgirt'in 948. Anma etkinliklerinde sahne alan Cem Belevi 'Bugünlerde canımızı sıkan şeyler oluyor.

Önceki gece Malazgirt'in 948. Anma etkinliklerinde sahne alan Cem Belevi 'Bugünlerde canımızı sıkan şeyler oluyor. Hayvanlara, insanlara, çocuklara ve hatta hepimizin göz bebeği, ayaklarının altında cennet saklı olan kadınlarımıza şiddet uygulanıyor. Anadolu'nun ve bu toprağın insanı bunu yapmaz. Ben bunu biliyorum. Ama ben inanıyorum ki, güzel günler yakında ve güzel günlere kavuşacağız. Kadına şiddet uygulayan bizden değildir' dedi.

Cem Belevi, Malazgirt, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 03:17 
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