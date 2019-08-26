"Kadına şiddet uygulayan bizden değildir"
47 dakika önce
Önceki gece Malazgirt'in 948. Anma etkinliklerinde sahne alan Cem Belevi 'Bugünlerde canımızı sıkan şeyler oluyor.
Önceki gece Malazgirt'in 948. Anma etkinliklerinde sahne alan Cem Belevi 'Bugünlerde canımızı sıkan şeyler oluyor. Hayvanlara, insanlara, çocuklara ve hatta hepimizin göz bebeği, ayaklarının altında cennet saklı olan kadınlarımıza şiddet uygulanıyor. Anadolu'nun ve bu toprağın insanı bunu yapmaz. Ben bunu biliyorum. Ama ben inanıyorum ki, güzel günler yakında ve güzel günlere kavuşacağız. Kadına şiddet uygulayan bizden değildir' dedi.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 03:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'güvenli bölge' açıklaması: Çok yakında kara birliklerimiz girecek 6 aylık hamile olan sunucu Ece Vahapoğlu plajda fenalaştı Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan dudak dudağa doğum günü kutlaması İşte Benim Stilim'in yarışmacısı Neslihan Doğrusöz'ün son hali şaşırttı