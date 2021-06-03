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Kadına şiddet uygulayan polis FETÖ soruşturması geçirmiş! - Son Dakika

Kadına şiddet uygulayan polis FETÖ soruşturması geçirmiş!

03.06.2021 16:05

İstanbul Esenyurt'ta yaşanan olayda iddiaya göre site içerisinde dolaşan kadın arabasından inip yanına gelen polis memuru tarafından darp edildi. Taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi oldular. Yapılan araştırmalardan sonra nişanlısının intiharı ile psikolojik sorunlar yaşayan polis memurunun FETÖ soruşturması geçirdiği ve 2 ay süreyle görevden uzaklaştırıldığı ortaya çıktı.

İstanbul Esenyurt'ta geçtiğimiz aylarda kısıtlama saatinde site içerisinde dolaşan kadın, iddiaya göre polis memuru tarafından darp edildi. Kadının vücudunda ciddi derecede darp izleri oluşurken iki tarafta birbirinden şikayetçi oldu. Yaşanan anlar güvenlik kamarası tarafından da saniye saniye kaydedildi. Bir süre önce nişanlısının intiharı ile psikolojik sorunlar yaşayan polis memurunun FETÖ soruşturması geçirdiği ve 2 ay süreyle görevden uzaklaştırıldığı ortaya çıktı.

'HAKARET ETTİ' İDDİASI

Geçtiğimiz yıl Aralık Ayında Esenyurt'ta bulunan bir sitenin içinde meydana gelen olayda iddiaya göre Gökçe Yaşar(32) isimli kadın pandemi nedeniyle kısıtlama saatinde site içerisinde başka bir blokta bulunan arkadaşının evine gitti. Dönüşte site içerisinde dolaşan polis ekibi kadını durdurarak nereye gittiğini sordu. Gökçe Yaşar, kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü polis memuru A.C.Y. ile tartıştı.

Kadına şiddet uygulayan polis FETÖ soruşturması geçirmiş!

FETÖ SORUŞTURMASI GEÇİRDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan tartışma sonrası A.C.Y. araçtan inerek Yaşar'ı darp etti. Yaşar'ın darptan dolayı kafasında kolunda çenesinde ve sırtında ödem ve morluklar oluşurken görevli memura mukavemet ettiği gerekçesiyle de karakola götürdü. Her iki tarafta darp raporu alıp birbirinden şikayetçi oldu. Konu yargıya taşındı konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis Memuru A.C.Y.'nin ise görev yeri değiştirildi. Bir süre önce nişanlısının intiharı ile psikolojik sorunlar yaşayan polis memurunun FETÖ soruşturması geçirdiği ve 2 ay süreyle görevden uzaklaştırıldığı ortaya çıktı.

"BANA YUMRUK ATTI"

Yaşanan olayı anlatan Gökçe Yaşar, "Site içerisinde bir bloktan başka bir bloğa giderken benim arkamdan polis içeri girdi direk benim yanıma geldi. Nereye gidiyorsun diyerek bana hakaretler savurdu. Ben de benimle bu üslup ile konuşamayacağını söyledim ve daha büyük hakaret etti. Sonra yanıma gelip benden kimlik istedi. Kimlik yanımda değil deyince de araçtan inip 'yürü karakola gidiyoruz' dedi. Ben de üstümde şort olduğunu bu şekilde gidemeyeceğimizi söyleyince bana yumruk attı ve ben yere düştüm. Daha sonrasında beni Esenyurt Devlet Hastanesi'ne götürdüler. Orada bana darp raporu vermediler sonradan karakola gittik bende Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne gidip farklı bir darp raporu aldım" dedi.

Kadına şiddet uygulayan polis FETÖ soruşturması geçirmiş!

GÖRÜNTÜLER KAMERADA

Yaşar, "Kafatasımda, burnumda, göz altımda, çenemde hatta kolumda da izler var. Şikayetçiyim. Şikayetçi oldum evet ceza almasını istiyorum. Bir polis yüzünden bütün polislerin bu şekilde yargılanması ve polisler hakkında kötü bir şey düşünülmesini de istemiyorum. Ben sadece bunun ceza almasını istiyorum" diye konuştu. Yaşanan olay anları sitenin güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Görüntülerde, polis memurunun araçtan inmesi ve sonrasında Yaşar ile tartışıp gözaltına almaya çalışmaları görülüyor.

Kadına şiddet uygulayan polis FETÖ soruşturması geçirmiş!
Kadına şiddet uygulayan polis FETÖ soruşturması geçirmiş!
Kadına şiddet uygulayan polis FETÖ soruşturması geçirmiş!
Kadına şiddet uygulayan polis FETÖ soruşturması geçirmiş!
Kadına şiddet uygulayan polis FETÖ soruşturması geçirmiş!

Fetullahçı Terör Örgütü, Polis Memuru, İstanbul, Esenyurt, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadına şiddet uygulayan polis FETÖ soruşturması geçirmiş! - Son Dakika


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