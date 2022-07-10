Sokak ortasında kadına şiddet, vatandaş tepkisiyle son buldu - Son Dakika
Üye Girişi

Sokak ortasında kadına şiddet, vatandaş tepkisiyle son buldu

10.07.2022 12:50

Sokak ortasında kadına şiddet, vatandaş tepkisiyle son buldu Eskişehir'de bir kadına uygulanan şiddet çevredeki vatandaşların tepkisi üzerine son bulurken, bu anlar cep telefonu kamerası ile kayıt edildi.

Sokak ortasında kadına şiddet, vatandaş tepkisiyle son buldu

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir kadına uygulanan şiddet çevredeki vatandaşların tepkisi üzerine son bulurken, bu anlar cep telefonu kamerası ile kayıt edildi.

Olay, Kırmızıtoprak Mahallesi Adatuna Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Perşembe günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda bir kadın ile bir erkek arasında sokak ortasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yanında bulunan kadını saçından tutarak yerde sürükleyen şahsa çevredeki binalarda yaşayan vatandaşlar tepki gösterdi. Çevreden aldığı tepkiden dolayı fiziksel şiddetine son veren şahıs, kadını elinden tutarak sokaktan çıkarttı. Vatandaşların tepkisi sonucu büyümeden son bulan kadına şiddet, cep telefonu kameralarına yansıdı.

YORUMLAR
500
Fatih'te esnaf, sokak ortasında kadına şiddet uygulayan adamın burnunu kırdı Fatih'te esnaf, sokak ortasında kadına şiddet uygulayan adamın burnunu kırdı Kocasının kendisini aldattığı kadını bulup sokak ortasında dövdü: Bana AIDS bulaştırdılar Kocasının kendisini aldattığı kadını bulup sokak ortasında dövdü: Bana AIDS bulaştırdılar
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sokak ortasında kadına şiddet, vatandaş tepkisiyle son buldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:47 Öğrenciler geri ödemeli KYK borçlarını görünce isyan ettiler! "41 bin TL aldık 152 bin TL geri istiyorlar"
13:41 "Örümcek Adam" tramvayda ters takla atarken yere yapıştı! Yolcular kahkahaya boğuldu
13:38 Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın aşkını sosyal medya dedektifleri çözdü! Bileklik ve gözlük detayı her şeyi ele verdi
13:23 HDP ile yakınlık rahatsız ediyordu... MHP'den muhalefeti üzecek açıklama: Meral Akşener, 6'lı masadan ayrılacak
12:54 İstanbul'u su bastı! Sağanak yağış, akşam saat 20.00'ye kadar devam edecek
12:31 Kanalda kaybolan Suriyelinin cansız bedeni bulundu! Yeğenini kurtarmak istemişti...
12:24 AK Parti ve CHP'nin bayramlaşması siyasi polemiğe dönüştü! EYT sorunu Kılıçdaroğlu'nun SGK döneminde mi oluştu?
12:09 Koronavirüs vakaları yine coştu! Hatırlatma dozu randevuları E-nabız sisteminde açıldı
12:09 AK Partili ilçe başkanlığının miting fotoğrafı DEVA Partisi'ne ait olduğu ortaya çıktı: Eleştiriler sonrası paylaşım kaldırıldı
12:05 Bayramda kardeş cinayeti! Miras yüzünden küs olduğu ağabeyini öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2022 14:10:53. #1.11#
SON DAKİKA: Sokak ortasında kadına şiddet, vatandaş tepkisiyle son buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement