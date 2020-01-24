Kadına şiddete 2 bin lira ceza - Son Dakika

Eskişehir'de eşiyle bir başka sürücü arasında trafikte başlayan kavgayı ayırmak isteyen hamile kadını darp eden sanık 2 bin lira para cezasına çarptırıldı.



Eskişehir'de 20 Kasım 2018 tarihinde Büyükdere Mahallesi Millet Caddesi'nde yaşanan olayda, Murat B. ile Murat Y., arasında trafik meselesi yüzünden sözlü tartışma başladı. Bir süre sonra araçlarından inen şahısların tartışması kavgaya dönüştü. İddialara göre, Murat Y., yanında hamile eşi bulunan Murat B.'ye yumruk atmaya başladı. Kocasını kavga ettiği adamdan kurtarmak isteyen ve olay tarihinde 5 aylık hamile olan Fatma Didem B. de yumrukların hedefi oldu. Yaşanan bu olay ise anbean kameralar tarafından kaydedildi. Yaşanan olay sonrasında iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu. Olayla ilgili açılan davanın karar duruşması görüldü.



Kadını darp eden sanığa 2 bin lira



Mahkeme görülen son duruşmada Murat Y.'nin olay tarihinde hamile olan Fatma Didem B.'ye karşı kasten yaralama suçunu işlediğine kanaat getirerek 2 bin lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına, ancak hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.



Olayda kırılan gözlüğe bin lira



Mahkeme, olay sırasında Fatma Didem B'nin kırılan gözlüğü için ise sanığın bin lira ile cezalandırılmasını hükmetti. - ESKİŞEHİR