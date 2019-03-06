Kadına Şiddete Davulla Tepki Gösterdiler

Karaburun Kent Konseyi üyeleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadına yönelik şiddete davul çalarak dikkat çektiler.

Karaburun Kent Konseyi üyeleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadına yönelik şiddete davul çalarak dikkat çektiler.



Karaburun Kent Konseyi üyeleri, Cumhuriyet Meydanında davul eşliğinde kadına yönelik şiddeti anlatan bir gösteri yaparak, "Kadınlar özgür olsa dünya yerinden oynar" sloganı attı.



Karaburun Kent Konseyi Kadın Konseyi Başkanı Hale Açıkalın Kocadere, yaptığı basın açıklamasında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadına yönelik şiddet olaylarına dikkat çekmek için toplandıklarını söyledi.



Kadınlar mücadele etmeden barışın, eşitliğin gelmeyeceğini aktaran Kocadere, "Karaburun Kadın Meclisi olarak kadın özgürlük mücadelesinde önemli bir dönüm olan 8 Martı kutluyor, şiddetin hedefi olan kadınları sevgi, dayanışma ve dirençle kucaklıyor, şiddet sebebiyle yaşamını yitiren kadınları saygı ile anıyoruz." dedi.

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