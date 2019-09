Kadına şiddete dikkat çekmek için maç yaptılar

Mardin'de Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında kadına şiddete tepki göstermek amacıyla sağlık personelleri arasında halı saha maçı düzenlendi.



Halk Sağlığı çalışanlarından oluşan bir grup sağlık çalışanı, Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında kadına yönelik artan şiddet olaylarına dikkat çekmek için bir araya geldi. Mardin İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Ahmet Doğan ile Ruh Sağlığı Birimi personellerinden oluşan sağlıkçılar, halı sahada yaptıkları maçta üzerinde 'şiddete son' yazılı siyah formalar giyerek kadına şiddete dikkat çekti.



Mardin İl Sağlık Müdürü Dr. Saffet Yavuz, son günlerde Türkiye'de kadına yönelik şiddet eylemlerin artması nedeniyle böyle bir etkinliğe imza attıklarını söyledi. Yavuz, "Kadına yönelik şiddetin bir insan hakkı ihlalidir. Günümüzde yalnızca kadın olmaları nedeniyle cinsiyete dayalı ayrımcılığa uğrayan, şiddete maruz kalan kadın sayısının giderek arttığını görmekteyiz. Yapılan tüm eğitim, bilinçlendirme çalışmalarına ve yasal düzenlemelere rağmen kadınların,yaşam hakları ihlal edilmektedir. Bu cinayetlere son verilmelidir. Mardin İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Hizmetleri Müdürlüğü olarak buna dikkat çekmek için Mardin'de sağlık çalışanları arasında halı saha futbol turnuvası düzenledik" dedi.



3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası münasebetiyle kadına şiddete tepki göstermek amacıyla sağlık personelleri arasında halı saha maçı düzenlendiğini belirten Mardin İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Ahmet Doğan, "Kadına şiddet insanlığa şiddettir, kabul edilmesi mümkün değildir. Kadınlarımıza yönelik şiddeti her türlü kınıyoruz. Şiddetin her türlüsüne son vermek için topyekun bir mücadele şarttır. 10 yaşındaki bir çocuğun 'Anne lütfen ölme' feryadının kulaklarda çınladığını, yürekleri parçaladığını ve artık bunun gibi olaylara son verilmesi gerekiyor. Ülkemizde her yıl 3-9 Eylül tarihlerinde kutlanan Halk Sağlığı Haftasında halk sağlığını ilgilendiren konulardaki farkındalık çalışmaları devam etmektedir" diye konuştu. - MARDİN