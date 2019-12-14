Son Dakika › Magazin › 'Kadına şiddete dur' demek için klip çekti - Son Dakika Magazin
'Kadına şiddete dur' demek için klip çekti
6 saat önce
Ünlü Şair ve Halk Ozanı Abdurrahman Delen, son günlerin kayanayan yarası haline gelen 'kadına şiddet'e dur demek için "Kadınsız bir dünya yaşanmaz olur" adlı bir şiir yazdı ve besteledi.
Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 03:51 Kaynak: İHA
Ünlü Şair ve Halk Ozanı Abdurrahman Delen, son günlerin kayanayan yarası haline gelen 'kadına şiddet'e dur demek için "Kadınsız bir dünya yaşanmaz olur" adlı bir şiir yazdı ve besteledi.
Ömer Beltekin yönetmenliğinde çekilen klipte, gerçek hayatta şiddete uğramış Şevkat-Der derneğinden 4 kadın oynadı. Sosyal sorumluluk projelerinde fırsat buldukça yer alan Abdurrahman Delen'e ünlü oyuncular da "kadına şiddete hayır "diyerek destek verdi. Delen, "Çektiğim bu klibi umarım sevenlerim beğenir her zaman şiddete uğramış kadınlarımızın yanındayım" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika Gaziantep'te 350 bin dolar çaldığı ileri sürülen kadın ve torunu yakalandı ABD'yi ayağa kaldıran görüntü: 7 yaşındaki çocuğa hücrede işkence yapıldı Bağcılar'da cam silerken 11. kattan düşen kadın hayatını kaybetti Metroda bir kadın, başörtülü kadınlara hakaret edip saldırdı