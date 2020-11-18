Kadına şiddete karşı broşür dağıtıldı - Son Dakika

Kadına şiddete karşı broşür dağıtıldı

18.11.2020 18:06
Kadına şiddete karşı broşür dağıtıldı, System.String[]

25 Kasım Gününün "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" olması münasebetiyle dikkat çekmek için broşür dağıtıldı.

25 Kasım Gününün "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" olması münasebetiyle dikkat çekmek için broşür dağıtıldı.

25 Kasım Gününün "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" nedeniyle kadın haklarının korunması, toplumsal farkındalığın arttırılması ve Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES)'nın halka tanıtılması ve halkın bilinçlendirmek amacıyla Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ekipleri, Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı, Karapınar Karakol Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Börü Tekstil Fabrikası, Karapınar Beldesi pazar yeri ve iş yerleri gezilerek müşterek olarak broşür dergi dağıtımı yapılarak bilgilendirildi. - ZONGULDAK

Kadına şiddete karşı broşür dağıtıldı
Kadına şiddete karşı broşür dağıtıldı
Kadına şiddete karşı broşür dağıtıldı
Kadına şiddete karşı broşür dağıtıldı

Zonguldak, 112 Acil, Kadın, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kadına şiddete karşı broşür dağıtıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İBB, koronavirüsün en yoğun bulaştığı 40 mahalleyi belirledi Spor spikeri, maç sonuçlarını okurken kırdı geçirdi! O anlar sosyal medyada gündem oldu İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar tek tek sıralandı! İşte o liste Polis, müşteri gibi davranıp fuhuş yapan kadını suçüstü yakaladı Cemal Enginyurt, Alaattin Çakıcı'yı eleştirdiği paylaşımını sildi: Mesaj amacına ulaştı Bir eliyle çocuğunu tuttu, diğer eliyle Azeri modeli öldüresiye dövdü! O anlar kamerada 4 yaşındaki çocuğun üstünden ticari taksi geçti, ağabeyi baygınlık geçirdi! Feci kaza kamerada Genç kadın, iş yerini basan eski sevgilisi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı
Manchester City, Barcelona'lı Messi'nin transferini ocak ayında bitirmeyi planlıyor Manchester City, Barcelona'lı Messi'nin transferini ocak ayında bitirmeyi planlıyor         
17:52
Balıkçıların ağına bu kez tarihi değeri yüksek heykel takıldı Balıkçıların ağına bu kez tarihi değeri yüksek heykel takıldı         
17:33
Şuşa'da Türk bayrağını gören Rus gazeteci şaşkınlığını gizleyemedi: Türkiye'nin buradaki varlığını saklamıyorlar Şuşa'da Türk bayrağını gören Rus gazeteci şaşkınlığını gizleyemedi: Türkiye'nin buradaki varlığını saklamıyorlar         
17:10
Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na tehditlerini sürdürüyor: Sende yürek varsa beni öldürtsene Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na tehditlerini sürdürüyor: Sende yürek varsa beni öldürtsene         
16:36
20 yıl sonra Mahsun Kırmızıgül ile barışan Alişan sessizliğini bozdu: Evime kadar gelip beni mahcup etti 20 yıl sonra Mahsun Kırmızıgül ile barışan Alişan sessizliğini bozdu: Evime kadar gelip beni mahcup etti         
15:55
Nijerya'da Nijerya'da "teşhis konulamayan hastalık" nedeniyle 50 kişi öldü         
15:43
Son Dakika! Faiz kararı öncesi Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Yatırımcımızı yüksek faize ezdirmemeliyiz Son Dakika! Faiz kararı öncesi Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Yatırımcımızı yüksek faize ezdirmemeliyiz         
14:57
Savcı Sayan'dan bomba iddia: HDP'ye karşı birleştiler, parti kuruyorlar Savcı Sayan'dan bomba iddia: HDP'ye karşı birleştiler, parti kuruyorlar         
14:18
Feyza Civelek, Sol Yanım dizisindeki rolü için 20 kilo verdi Feyza Civelek, Sol Yanım dizisindeki rolü için 20 kilo verdi         
13:41
Oyuncu Gül Gölge trafik kazası geçirdi Oyuncu Gül Gölge trafik kazası geçirdi         
12:23
Ali Babacan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etmedim Ali Babacan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etmedim         
12:18
Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin aşkı geri dönüyor! Tansel Öngel kadroya dahil oldu Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin aşkı geri dönüyor! Tansel Öngel kadroya dahil oldu         
12:03
"Salgın bütün ülkeye yayılmış durumda" diyen bakan Koca üç kentimize dikkat çekti         
11:36
Evinin bahçesine düşen göktaşını 14 milyona satan adam, milyoner olduğunu duyurdu Evinin bahçesine düşen göktaşını 14 milyona satan adam, milyoner olduğunu duyurdu         
11:11
Su içtiği için dehşeti yaşayan çocuğun hayatı alt üst oldu: Geceleri uyumuyor, yabancı birini görünce kaçıyor Su içtiği için dehşeti yaşayan çocuğun hayatı alt üst oldu: Geceleri uyumuyor, yabancı birini görünce kaçıyor         
10:31
İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu         
10:13
Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar         
01:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2020 18:15:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadına şiddete karşı broşür dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei