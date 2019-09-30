Kadına şiddete karşı elektronik kelepçeli önlemde il sayısı 15'e çıktı
19 dakika önce
İçişleri, Adalet ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlıkları iş birliğinde 'elektronik kelepçe' uygulamasının yürütüldüğü pilot il sayısı 15 oldu.
İçişleri, Adalet ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlıkları iş birliğinde 'elektronik kelepçe' uygulamasının yürütüldüğü pilot il sayısı 15 oldu.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:41
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