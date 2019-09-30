Son Dakika Haberleri: Kadına şiddete karşı elektronik kelepçeli önlemde il sayısı 15'e çıktı
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Kadına şiddete karşı elektronik kelepçeli önlemde il sayısı 15'e çıktı

19 dakika önce

İçişleri, Adalet ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlıkları iş birliğinde 'elektronik kelepçe' uygulamasının yürütüldüğü pilot il sayısı 15 oldu.

Kadına şiddete karşı elektronik kelepçeli önlemde il sayısı 15'e çıktı, System.String[]

İçişleri, Adalet ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlıkları iş birliğinde 'elektronik kelepçe' uygulamasının yürütüldüğü pilot il sayısı 15 oldu.

Pilot, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:41 
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