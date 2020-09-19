Kadına şiddete karşı erkek mücadelesi - Son Dakika

Kadına şiddete karşı erkek mücadelesi

ANKARA'da aralarında iş insanı, bürokrat, avukat, sağlıkçı bulunan tamamı erkek üyelerden oluşan Mavi Kapı Derneği, 'Şiddete karşı erkek inisiyatifi' sloganı ile kadına şiddete karşı mücadele ediyor.

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ANKARA'da aralarında iş insanı, bürokrat, avukat, sağlıkçı bulunan tamamı erkek üyelerden oluşan Mavi Kapı Derneği, 'Şiddete karşı erkek inisiyatifi' sloganı ile kadına şiddete karşı mücadele ediyor. Dernek Başkanı Ozan Canyurt, "İyiliğin bulaşıcı olduğuna inanan bir kuruluşuz. Bu nedenle ağırlıklı olarak erkeklerde bu farkındalığı artırıcı çalışmalar yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Başkent'te oturan Ozan Canyurt, Bora Tezcan, Taner Ünlü, İrfan Çakır, Batuhan Erkan, Bahadır Kuran ve Ahmet Yalçın Yalçınkaya, "Toplumda kimse şiddet görmesin" diyerek yola çıktı ve 2014 yılında Mavi Kapı Derneği'ni kurdu. Kadına şiddetin çözümünde erkeklerin daha aktif rol alması gerektiğine inanan dernek üyeleri, düzenledikleri etkinlik ve faaliyetlerle bu farkındalığı artırmaya çalışıyor. 'Şiddete karşı erkek inisiyatifi' sloganı ile kadına şiddete karşı mücadele eden dernek üyeleri, 6 yıldır birebir insanlarla temas ederek hoşgörü ve anlayışı yaygınlaştırmaya çalışıyor. Bu kapsamda çeşitli etkinlik ve paneller düzenleyen dernek üyeleri, çoğunluğu erkek yaklaşık 2 bin kişiye ulaştı.

'100'E YAKIN GÖNÜLLÜMÜZ VAR'

Dernek Başkanı Ozan Canyurt, derneğin 2014 yılında tamamı erkek kurucu 7 kişi tarafından kurulduğunu söyledi. Derneğin kuruluş amacının aile içi şiddet, kadına karşı şiddet ve çocuk istismarına yönelik erkek inisiyatifini ortaya koymak olduğunu belirten Canyurt, yapılan tüm çalışmalara rağmen kadına şiddet ve istismar vakalarında artış yaşandığını bildirdi. Canyurt, "Burada açıkçası, eksik olan tarafın bir erkek inisiyatifi olduğunu düşündük. Daha çok mağdurun üzerinden değil de failin üzerinden gitmek gerektiğini gördük. Çünkü testi kırıldıktan sonra yapılan işlemlerin geriye dönük birleştirici etkisi çok da sağlıklı olamayabiliyor. Ama biz testi kırılmadan insanlarda bu duyarlılığı, farkındalığı yaratabilirsek belki daha faydalı iş yapmış olabiliriz diye düşüncesi ile bu yola çıktık. 7 kurucu üyemiz, 100'e yakın gönüllümüz var. Bugüne kadar yaptığımız faaliyetlerde yaklaşık 2 bin insana ulaşmış olduk" dedi.

'FARKINDALIĞI YARATMAYI AMAÇLAYAN BİR KURULUŞUZ'

Derneğini çalışma faaliyetinin 'düşünce kuruluşu' mantığı olduğunu belirten Canyurt, "Toplumda biz farkındalığı yaratmayı amaçlayan bir kuruluşuz. İyiliğin bulaşıcı olduğuna inan bir kuruluşuz. Bu nedenle ağırlıklı olarak erkeklerde bu farkındalığı artırıcı çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Dernek yönetim kurulu üyemiz erkeklerden oluşsa da bu aslında farkındalığı yaratmak, farklılaştırmak için yaptığımız bir şey. Biz üç şeyde öğüt vermeye çalışıyoruz insanlara. Bunlardan bir tanesi, hayatınızın hiçbir alanında şiddetin bir parçası olmayın, şiddet uygulamayın. İki, gördüğümüz hiçbir şiddete duyarsız kalmayın. Üç, gerekli hallerde mutlaka kolluk kuvvetlerini bilgilendirin" ifadelerini kullandı.

'SAYGI SEVGİ VE HOŞGÖRÜNÜN YAYGINLAŞMASINI İSTİYORUZ'

Canyurt, derneğin tamamının erkek kuruculardan oluşmasından dolayı, kendileri için 'siz de ayrımcılık yapıyorsunuz' şeklinde yorumlar yapıldığını söyleyerek, "Fakat farkındalık yaratmak için yaptığımız bir söylem ve eylem. Bununla alakalı biz ayrıştırmak değil birleştirmek için bu derneği kurduk. Biz insan hakları savunucusu bir derneğiz. Ama biraz daha mağdurdan yana görev yapmayı tercih ettik. Biz toplumun her alanında saygı sevgi ve hoşgörünün yaygınlaşmasını, hiçbir şekilde kaba kuvvet veya güç kullanılmadan insanların iletişim kurarak ya da anlaşılmayan hallerde kanuni yollara başvurarak çözüm bulabileceklerine inanıyoruz" ifadesini kullandı.

'ŞİDDETİN FAİLİ ÇOĞUNLUKLA ERKEK'

Derneğin kurucu üyelerinden iş insanı Bora Tezcan, derneğin kurulum aşamasında çok heyecanlandığını belirterek, "Çünkü toplumun hiçbir alanında şiddetin olmamasına yönelik yapılacağı söylenmişti. O doğrultuda yıllardır çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi. Derneğin kurucu üyelerinden Avukat Taner Ünlü ise "Toplumuzun en büyük sorunlarından biri şiddet. Bu konuda derneğimiz farklı yapıda olmasının aslında temelinde şu var. Bir şiddet var ve bu şiddetin faili de çoğunlukla erkek. Biz erkeklerin bu konuda üzerlerine görevler düşüyor. Bakaranız şiddet dinen de ahlaken de, hukuken de yanlış. Ancak algı bu konuda çok kötü. Biz erkek inisiyatifi kullanarak toplumda aslında erkeğin sadece kadına ve çocuğa değil hiç kimseye şiddet uygulamaması gerektiği konusunda bir algı yaratmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR


Zahit Şeyhanoğulları, Bora Füzesi, Şiddet, Erkek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 09:49 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kadına şiddete karşı erkek mücadelesi - Son Dakika

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