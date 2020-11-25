Kadına şiddete maskeli uyarı

Adana'da polis ve jandarma kadına şiddete karşı vatandaşları bilinçlendirmek için birlikte şehir merkezinde stant açıp broşür dağıtırken ekiplerin "kadına şiddete sıfır tolerans" yazılı maske takması dikkat çekti

ADANA - Adana'da polis ve jandarma kadına şiddete karşı vatandaşları bilinçlendirmek için birlikte şehir merkezinde stant açıp broşür dağıtırken ekiplerin "kadına şiddete sıfır tolerans" yazılı maske takması dikkat çekti

"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" nedeniyle Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ali İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği koordinesinde yunus, trafik, toplum destekli polislik şube müdürlüğü ile Adana İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın komutanlar Atatürk Parkında stant açtı.

Polis ve jandarma ekipleri standın yanı sıra erkek ve kadın vatandaşlara broşür dağıtıp KADES programı hakkında bilgilendirme yaptı. Polis ve jandarma bir kadın şiddete uğradığı zaman yasal haklarının ne olduğunu da tek tek anlattı. Polis ve jandarmanın "kadına şiddete sıfır tolerans" yazılı maske takması dikkat çekti.

Ekipler bu maskeden broşür verdikleri vatandaşlara da dağıtarak kadına şiddete karşı farkındalık oluşturmaya çalıştı. Standı Adana Vali Vekili Zafer Öz, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, Adana İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş ziyaret etti.

Öz, ziyareti sırasında KADES programı hakkında bilgi alıp bu programın bütün kadınlar tarafından telefonlarına indirilmesi için çalışmaların devam etmesi gerektiğini belirterek, bir kadının bile şiddete uğramadığı bir Türkiye dileğinde bulundu.